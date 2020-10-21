باي بال تنضم إلى سوق العملات الرقمية المشفرة

انضمت منصة باي بال (PayPal) إلى سوق العملات الرقمية المشفرة، مما يسمح للعملاء بشراء تلك العملات وبيعها وحيازتها مباشرة باستخدام محافظ شركة المدفوعات الرقمية الأمريكية عبر الإنترنت.

وأشارت المنصة إلى خططها لزيادة فائدة العملات الرقمية المشفرة بشكل كبير من خلال إتاحتها كمصدر تمويل لعمليات الشراء لدى 26 مليون تاجر حول العالم عبر شبكتها بدءًا من أوائل عام 2021.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي دان شولمان (Dan Schulman): تأمل باي بال أن تشجع الخدمة الجديدة الاستخدام العالمي للعملات الافتراضية وإعداد شبكتها للعملات الرقمية الجديدة التي قد تطورها البنوك المركزية والشركات.

وأوضحت الشركة الواقع مقرها في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا أنها تعمل مع البنوك المركزية وتفكر في جميع أشكال العملات المشفرة وكيف يمكن لباي بال أن تلعب دورًا.

وقالت الشركة: إن أصحاب الحسابات في الولايات المتحدة سيكونون قادرين على شراء العملات الافتراضية وبيعها والاحتفاظ بها في محافظهم عبر باي بال خلال الأسابيع المقبلة.

وتخطط المنصة لتوسع الخدمة لتشمل (Venmo) وبعض البلدان في النصف الأول من عام 2021.

وتسمح شركات التكنولوجيا المالية السائدة الأخرى، مثل: مزود المدفوعات عبر الهاتف المحمول (Square) وشركة تطبيقات تداول الأسهم (Robinhood Markets)، للمستخدمين بشراء العملات الرقمية وبيعها.

ويُعد دخول باي بال هذا السوق جديرًا بالملاحظة، وذلك بالنظر إلى انتشارها الواسع، حيث لدى الشركة 346 مليون حساب نشط حول العالم، وعالجت 222 مليار دولار من المدفوعات في الربع الثاني.

وتميل العملات الرقمية المشفرة إلى أن تكون متقلبة، مما يجعلها جذابة للمضاربين، لكنها أقل جاذبية للتجار والمتسوقين.

وكانت المعاملات أبطأ وأكثر تكلفة من أنظمة الدفع السائدة الأخرى.

وقالت الشركة: إن مدفوعات العملة الرقمية عبر باي بال ستتم تسديدها باستخدام العملات الورقية، مثل الدولار الأمريكي، مما يعني أن التجار لن يتلقوا مدفوعات بعملات افتراضية.

وأعربت العديد من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم عن نيتها تطوير إصدارات رقمية من عملاتها في السنوات القادمة.

وقادت شركة فيسبوك مشروع عملة مشفرة تسمى ليبرا (Libra) في عام 2019، وكانت باي بال عضوًا مؤسسًا، لكنها انسحبت بعد بضعة أشهر.

وتسمح باي بال في البداية بشراء بيتكوين والعملات الرقمية المشفرة الأخرى التي تسمى إيثيريوم وبيتكوين كاش ولايتكوين، وتتعاون مع شركة (Paxos Trust) لتقديم الخدمة.





