الصين تهدد السويد بعد حظر هواوي وZTE من شبكات 5G

قالت وزارة الخارجية الصينية: إنه يتعين على السويد إلغاء الحظر الذي فرضته على شركتي هواوي، و(زد تي إي) ZTE من المزاد المزمع لطيف شبكات الجيل الخامس 5G، وذلك بهدف تجنب “التأثير السلبي” على شركاتها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية (جاو ليجيان) في مؤتمر صحفي دوري في بكين اليوم الأربعاء: إن “الصين تُعرب عن استيائها الشديد من السويد”.

وحظرت هيئة البريد والاتصالات السويدية يوم الثلاثاء استخدام الشركات المشاركة في المزاد المقرر عقده الشهر المقبل من منتجات من هواوي، و(زد تي إي).

وقال جاو: “يتعين على السويد التمسك بموقف موضوعي وعادل، وتصحيح قرارها الخطأ، لتجنب إحداث تأثير سلبي على التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والسويد وعمليات الشركات السويدية في الصين”.

وقالت هيئة البريد والاتصالات السويدية: إنها اتبعت نصيحة من القوات المسلحة وجهاز الأمن في البلاد، التي وصفت الصين بأنها “أحد أكبر التهديدات ضد السويد”.

وعمدت الحكومات الأوروبية إلى تشديد الرقابة على الشركات الصينية التي تبني شبكات الجيل الخامس بعد ضغوط دبلوماسية من واشنطن، التي تزعم أن بكين قد تستخدم معدات هواوي في التجسس. أما هواوي فقد نفت مرارًا وتكرارًا أنها تمثل خطرًا على الأمن القومي.

وأمرت المملكة المتحدة في شهر تموز/ يوليو الماضي بإزالة معدات هواوي تمامًا من شبكات الجيل الخامس البريطانية بحلول عام 2027، لتصبح واحدة من الدول الأوروبية الأولى التي فعلت ذلك.

وعلى صعيد منفصل، أطلقت شركة هواوي اليوم الأربعاء هاتفها الجديد (هواوي واي7أي) Huawei Y7a الذي يأتي لينضم إلى سلسلة (واي) Y التي تنتمي إلى فئة الهواتف المتوسطة المواصفات.

ويقدم Huawei Y7a – الذي يأتي بسماكة 9.26 ملم، ويزن 206 جرامات – شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.67 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسلًا. وتحتوي الشاشة ثقبًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة للعدسة f/2.0.

ويقدم الهاتف أربع كاميرات خلفية، دقة الرئيسية منها 48 ميجابكسل مع فتحة للعدسة f/1.8، ودقة الثانية 8 ميجابكسل مع فتحة للعدسة f/2.4، ودقة الثالثة 2 ميجابكسل مع فتحة للعدسة f/2.4، ودقة الرابعة أيضًا 2 ميجابكسل مع فتحة للعدسة f/2.4.





