أيسر تعلن مع مكبر الصوت الذكي المميز Halo

أعلنت شركة أيسر اليوم الأربعاء خلال حدثها الخاص الذي شمل أيضًا الإعلان عن العديد من المنتجات الأخرى، عن مكبر الصوت الذكي (هالو) Halo الذي سيُباع بسعر 109 دولارات أمريكية.

ويقدم مكبر الصوت الذكي الجديد من الشركة التايوانية صوتًا بزاوية 360 درجة، ويدعم مساعد جوجل الذكي (جوجل أسيستنت) Google Assistant. وتقول أيسر: إنها من أوائل مكبرات الصوت الذكية التي يدعم تقنية الصوت DTS.

ويمتاز مكبر الصوت الذكي (هالو) بوجود قاعدة من مصابيح RGB ملونة، يمكنها تغيير أنماط اللون والإضاءة. كما يمتاز (هالو) بوجود مصابيح LED لعرض حالة الطقس، وصور أخرى.

وقالت أيسر: إن الجهاز سيُطلق في السوق اعتبارًا من الربع الأول من عام 2021 المقبل. ولم تُعلن الشركة عن مواصفات الجهاز كاملةً، ولكن قد تفعل ذلك قبل الإطلاق.

بالإضافة إلى (هالو)، أعلنت شركة أيسر اليوم الأربعاء عن حاسوبيها المحمولين (كروم بوك سبين 513) Chromebook Spin 513، و(كروم بوك إنتربرايس سبين 513) Chromebook Enterprise Spin 513.

ويمتاز الحاسوبان الجديدان بأنهما أول جهازين عاملين بنظام (كروم أوإس) ChromeOS مع معالج من شركة كوالكوم، وهو (سنابدراجون 7سي) Snapdragon 7c.

وسيتوفر حاسوب Chromebook Spin 513 في أمريكا الشمالية اعتبارًا من شهر شباط/ فبراير القادم بسعر يبدأ من 399.99 دولارًا أمريكيًا، أما حاسوب Chromebook Enterprise Spin 513 فسيتوفر اعتبارًا من شهر آذار/ مارس القادم بسعر يبدأ من 699.99 دولارًا أمريكيًا.

ويمتاز حاسوبا Chromebook Spin 513، و Chromebook Enterprise Spin 513 بوجود خيار منهما يدعم شبكات الجيل الرابع 4G LTE.

ويقدم Chromebook Spin 513 ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وهو يتمتع بجسم من الألمنيوم، كما يتمتع بمفصل بزاوية 260 درجة، وهناك منفذان من نوع USB-C، بالإضافة إلى منفذ من نوع USB-A.





