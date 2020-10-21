أيسر تعلن عن أول حاسوب “كروم بوك” مع معالج سنابدراجون

أعلنت شركة أيسر اليوم الأربعاء عن حاسوبيها المحمولين (كروم بوك سبين 513) Chromebook Spin 513، و(كروم بوك إنتربرايس سبين 513) Chromebook Enterprise Spin 513.

ويمتاز الحاسوبان الجديدان بأنهما أول جهازين عاملين بنظام (كروم أوإس) ChromeOS مع معالج من شركة كوالكوم، وهو (سنابدراجون 7سي) Snapdragon 7c.

وسيتوفر حاسوب Chromebook Spin 513 في أمريكا الشمالية اعتبارًا من شهر شباط/ فبراير القادم بسعر يبدأ من 399.99 دولارًا أمريكيًا، أما حاسوب Chromebook Enterprise Spin 513 فسيتوفر اعتبارًا من شهر آذار/ مارس القادم بسعر يبدأ من 699.99 دولارًا أمريكيًا.

يُذكر أن معالج (سنابدراجون 7سي) يعد من المعالجات المحمولة المنخفضة المستوى المبنية بتقنية 8 نانومتر، وهو يُستخدم أيضًا في العديد من الحواسيب العاملة بنظام التشغيل ويندوز من شركة مايكروسوفت. ومع أنه في الوقت الراهن أضعف معالجات كوالكوم للحواسيب المحمولة، ولكن إنتل تقول: إن واحدة من أهم فوائده هي إطالة عمر البطارية. وتقول أيسر: إن بطارية الحاسوب الجديد تدوم لنحو 14 ساعة.

ويمتاز حاسوبا Chromebook Spin 513، و Chromebook Enterprise Spin 513 بوجود خيار منهما يدعم شبكات الجيل الرابع 4G LTE.

ويقدم Chromebook Spin 513 ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وهو يتمتع بجسم من الألمنيوم، كما يتمتع بمفصل بزاوية 260 درجة، وهناك منفذان من نوع USB-C، بالإضافة إلى منفذ من نوع USB-A.

ويمتاز الحاسوب أنه خفيف الوزن، إذ لا يتعدى وزنه 1.19 كجم، كما أنه نحيف بسماكة 15 ملم. ويمتاز حاسوب Chromebook Enterprise Spin 513 بوجود ميزات أمنية، وإدارة إضافية للمستخدمين من قطاع الأعمال.





