PS5 تتحكم في سرعة المروحة لكل لعبة على حدة

تحتوي منصة (PS5) من شركة سوني على نظام تبريد داخلي يتكون من مروحة ضخمة على الوجهين بعرض 120 مم وسمك 45 مم توجه الهواء إلى جانبي اللوحة الأم الثنائية الجوانب، من بين أشياء أخرى.

كما تتضمن المنصة بعض البرامج الذكية لتشغيل المروحة، وتُحسن هذه البرامج أداء المروحة بمرور الوقت بناءً على البيانات التي تم جمعها من الألعاب الفردية.

وتأتي هذه المعلومات وفقًا لمقابلة جديدة مع ياسوهيرو أوتوري (Yasuhiro Ootori)، رئيس التصميم الميكانيكي لشركة سوني المسؤول عن (PS5).

وتتناول المقابلة الكثير من التفاصيل الدقيقة حول قرارات تصميم المنصة ذات الشكل الفريد وتركز بشكل كبير على تقنية تبديد الحرارة.

وظهر أوتوري ضمن مقطع الفيديو مدته سبع دقائق الذي نشرته شركة سوني في وقت سابق من هذا الشهر، والذي يعرض المنصة بالكامل من الداخل والخارج ويكشف عن بعض التفاصيل الجديدة حول التصميم الميكانيكي للجهاز.

وفي المقابلة الجديدة، يشير أوتوري إلى أنه سيتم التحكم في المروحة بواسطة وحدة المعالجة المسرعة (APU) الخاصة بمنصة (PS5)، وهي شريحة وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات المدمجة العاملة على تشغيل المنصة.

ويقول أوتوري: سيتم إطلاق العديد من الألعاب في المستقبل، وسيتم جمع بيانات عن سلوك وحدة المعالجة المسرعة في كل لعبة، ولدينا خطة لتحسين التحكم في المروحة بناءً على هذه البيانات.

ويوضح أوتوري أن العديد من مستشعرات درجة الحرارة موضوعة ضمن اللوحة الرئيسية للمنصة من أجل جمع البيانات أثناء تشغيل وحدة المعالجة المسرعة لأي لعبة معينة.

وتسمح هذه البيانات لشركة سوني بتحسين المروحة لكل لعبة على حدة، وسيتم استخدام أعلى درجة حرارة تم قياسها لتحديد سرعة المروحة وتحسين أداء التبريد.

ويكشف أوتوري أيضًا عن تفاصيل دقيقة جدًا حول اختبار نظام التبريد في (PS5)، ومن ضمنها صنع هيكل شفاف وضخ الهواء من الجليد الجاف من خلاله لمراقبة التأثيرات في درجة الحرارة الداخلية.

كما تناول أوتوري الاستخدام غير التقليدي للموصل المعدني السائل كمادة واجهة حرارية أسفل وحدة المعالجة المركزية.

ولا يوجد فرق في أداء التبريد بين وضع المنصة الرأسي والأفقي، وتم تصميم مصدر الطاقة بقوة 350 واط مع فتحات في الأمام والخلف للسماح بتدفق الهواء المباشر من مروحة تبريد النظام.





