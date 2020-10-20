HMD تبدأ بإطلاق Nokia 215 4G و Nokia 225 4G في الأسواق العالمية

أعلنت شركة (إتش إم دي) HMD في وقت سابق من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري عبر حسابها الرسمي الخاص بهواتف نوكيا Nokia في موقع التواصل الاجتماعي الصيني (ويبو) Weibo عن هاتفين تقليديين يمتازان بدعم شبكات الجيل الرابع LTE.

ويمتاز الهاتفان – (نوكيا 225 4جي) Nokia 225 4G و(نوكيا 215 4جي) Nokia 215 4G – بدعم الاتصال الصوتي عبر شبكات الجيل الرابع VoLTE، ومكالمات HD عبر شركات الاتصالات الصينية الثلاث.

والآن، أعلنت الشركة الفنلندية عن بدء طرح الهاتفين في الأسواق العالمية، وستكون البداية من الهند اعتبارًا من 23 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، حيث يتوفر هاتف Nokia 225 4G بسعر يعادل 47 دولارًا أمريكيًا، ويتوفر هاتف Nokia 215 4G بسعر 40 دولارًا أمريكيًا.

ويتوفر هاتف Nokia 215 4G بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأزرق، والأخضر، وهو بطارية بسعة 1,150 ميلي أمبير في الساعة تكفي لمدة تصل إلى 24 يومًا من وضع الاستعداد.

ويقدم الهاتف شاشة بقياس 2.4 بوصة وبدقة QVGA، كما يقدم ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 + 64 ميجابايت، مع إمكانية التوسعة حتى 32 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع (مايكرو إس دي) microSD. ويزن الهاتف – الذي يأتي بسماكة 13.7 ملم – نحو 90 جرامًا.

أما هاتف Nokia 225 4G – الذي يمتاز بوجود كاميرا خلفية بدقة 0.3 ميجابكسل – فهو يتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأزرق، والرملي، ويحتوي بطارية بسعة 1,150 ميلي أمبير/ الساعة. وهو يتشابه مع الهاتف الآخر في المواصفات الأخرى.

وعلى صعيد منفصل يتعلق بشركة نوكيا، اختارت شركتا الاتصالات Orange و Proximus شركة نوكيا للمساعدة في بناء شبكات الجيل الخامس 5G في بلجيكا؛ لأنهما تخلتا عن شركة هواوي وسط ضغوط أمريكية لاستبعاد الشركة الصينية من توريد معدات الاتصالات الرئيسية.

وتُعد هذه التحركات من بين الخطوات الأولى التي اتخذها المشغلون التجاريون في أوروبا لإسقاط هواوي من شبكات الجيل التالي، وتأتي بعد شهور من الضغط الدبلوماسي من واشنطن، التي تزعم أن بكين قد تستخدم معدات هواوي للتجسس.





