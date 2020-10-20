Apple Music TV .. قناة تلفاز لمقاطع الفيديو الموسيقية

أطلقت شركة آبل (Apple Music TV)، وهي قناة بث مباشر مجانية على مدار 24 ساعة تعرض مقاطع فيديو موسيقية شهيرة.

وتتضمن القناة أيضًا مقاطع فيديو موسيقية جديدة وحصرية، ومقاطع فيديو موسيقية منسقة خاصة، وعروض وأحداث حية.

وتتوفر القناة للمقيمين في الولايات المتحدة فقط، ولا تمتلك تطبيقًا خاصًا بها، بل يتم تقديمها بدلاً من ذلك كميزة جديدة ضمن اثنين من تطبيقات الترفيه الحالية من آبل.

ويمكن العثور عليها عبر موقعها الإلكتروني، وعبر علامة تبويب التصفح في تطبيقي (Apple Music) و (Apple TV).

وفي حين أن آبل ميوزك هي خدمة اشتراك مدفوعة، فإن (Apple Music TV) ستكون مجانية للمستخدمين في الولايات المتحدة.

ويمكن للقناة الجديدة الاستفادة من المحتوى الذي تم إنتاجه لمحطة راديو (Apple Music 1) أثناء تشغيل هذه العروض الترويجية.

وتم عرض الخدمة لأول مرة صباح أمس الاثنين (19 أكتوبر) مع العد التنازلي لأفضل 100 أغنية تم بثها في الولايات المتحدة عبر آبل ميوزك.

وتحتفل القناة يوم الخميس (22 أكتوبر) بالإصدار القادم لألبوم “Letter to You” مع ألبوم “all day Bruce Takeover” للمغني بروس سبرينغستين (Bruce Springsteen)، وحدث خاص للمعجبين.

سيكون لها أيضًا عرضين حصريين للفيديو يوم الجمعة، وستعرض القناة مقاطع فيديو جديدة كل يوم جمعة.

وتمثل هذه الخطوة تتويجًا طال انتظاره لسنوات من التكهنات والحديث عن متى وكيف ستنتقل الشركة إلى مساحة الفيديو الموسيقي، التي طالما سيطرت عليها يوتيوب.

وتُعد الميزة الكبرى للقناة هي إمكانية وصول الملايين من مالكي أجهزة آبل إليها مجانًا، لكنها قد تكافح من أجل الاحتفاظ بالمستخدمين لأنها تفتقر إلى الميزات التي تجعل أحداث البث المباشر الأخرى أو العروض الأولى تفاعلية.

ولا يتضمن الإعلان أي ذكر محدد للأفلام الوثائقية الموسيقية، وهو مجال استثمرت فيه الشركة عبر الفيلم الوثائقي الطويل القادم “The World’s a Little Blurry”، الذي من المقرر إطلاقه في شهر فبراير.

وتمتلك آبل ميوزك عدد كبير من المحتوى الأصلي الذي وفرته منذ إطلاقها رسميًا في عام 2015، ومن ضمنه أفلام الحفلات الموسيقية والمقابلات، وسيكون هذا المحتوى متاحًا الآن عبر (Apple Music TV).





