مع التقدم التقني المتسارع الذي نشهده الآن، أصبحت تطبيقات وألعاب الواقع الافتراضي متوفرة بكثرة في متاجر التطبيقات، خاصة مع السباق المحموم بين الشركات التقنية، مثل: فيسبوك وجوجل وسامسونج في تطوير تطبيقات الواقع الافتراضي الموجهة للهواتف الذكية والحواسيب الشخصية.

إليك 5 من أبرز تطبيقات وألعاب الواقع الافتراضي لمستخدمي أندرويد:

1- تطبيق Cardboard:

طورت تطبيق Cardboard شركة جوجل، وهو مصمم لمساعدتك في إعداد نظارة Cardboard VR بشكل صحيح ويوفر لك مئات التجارب التفاعلية التي يمكنك الاختيار من بينها، كالاسترخاء في مياه نهر هادئ، أو لعب كرة الطاولة في الفضاء، أو الوقوف على خشبة المسرح مع شخصية فنية.



كما يمكنك تنزيل التطبيقات المدعومة من Cardboard وتحميل مقاطع فيديو الواقع الافتراضي ومشاهدة العروض الثلاثية الأبعاد، وإذا كنت ترغب في تجربة تطبيقات Cardboard VR لنظام التشغيل أندرويد فستحتاج إلى تثبيت هذا التطبيق أولًا.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

2- تطبيق YouTube VR:

يتيح لك تطبيق YouTube VR العثور على مقاطع الفيديو المصورة بنطاق 360 درجة، ومحتوى الواقع الافتراضي ومشاهدتها بسهولة باستخدام نظارات الواقع الافتراضي، كما يوفر لك التطبيق تجربة مخصّصة عند استخدامه بعد تسجيل الدخول إلى حسابك، ويتيح لك الاستفادة من مزايا متعددة، مثل: الاطلاع على الاشتراكات، وقوائم التشغيل، وسجل المشاهدة وغيرها.

يمكنك أيضًا التبديل بين عناصر التحكم في الصوت أو النقر على لوحة اللمس للوصول إلى عناصر التحكم في المشغّل، وقد صمم التطبيق للعمل مع جميع نظارات الواقع الافتراضي المدعومة من أندرويد.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

3- تطبيق Fulldive VR:

إذا كنت تبحث عن تطبيق أساسي يركز على الواقع الافتراضي يوفر لك كل شيء من تصفح الويب إلى تخزين الصور، فإن Fulldive VR هو التطبيق الذي تحتاجه، حيث يوفر لك متجرًا خاصًا به يحتوي على مئات التطبيقات التي تدعم الواقع الافتراضي، كما يمكنك أيضًا التقاط صور ومقاطع فيديو بنطاق 360 درجة بفضل كاميرا الواقع الافتراضي المضمنة في التطبيق.

يتيح لك التطبيق أيضا التحقق من الملايين من مقاطع فيديو يوتيوب المتوفرة من خلال التطبيق كجزء من تجربة المشاهدة الثلاثية الأبعاد، ويعمل التطبيق مع أي نظارة واقع افتراضي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، مثل: Oculus وDaydream وCardboard

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

4- لعبة InCell VR:

لا تزال ألعاب الواقع الافتراضي جديدة إلى حد ما حتى الآن، وهذا ما يجعل لعبة InCell VR مميزة، وهي عبارة عن لعبة تعليمية للأطفال الذين يرغبون في معرفة القليل عن جسم الإنسان، حيث يأخذ اللاعب دور مدافع بشري من القرن الحادي والعشرين، تقلص حجمه ليدخل في جسم الإنسان، حيث يتيح له ذلك التنقل في جميع أنحاء الجسم أثناء محاربة فيروس الإنفلونزا مع تعلم بعض الدروس التعليمية عن عناصر جسم الإنسان أثناء الرحلة.

اللعبة متاحة مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

5- تطبيق Expeditions:

يتيح لك تطبيق Expeditions الذهاب في جولة حول العالم من خلال الرحلات الاستكشافية للمعالم البارزة افتراضيًا، كما يتيح لك التطبيق مشاركة الرحلات نفسها مع نظارات الواقع الافتراضي الأخرى، لذا فهو مثالي لمجموعات الفصول الدراسية الصغيرة، ويوفر التطبيق أكثر من 900 جولة مختلفة يمكنك تجربتها، بدءً من سلاسل الجبال إلى المتاحف.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أندرويد في جوجل بلاي.





