3 أدوات مجانية لاستعادة كلمات المرور لملفات الوورد والإكسل

تزداد التهديدات الأمنية التي نواجهها اليوم عبر الإنترنت؛ سواء كانت تستهدف أنظمة التشغيل الخاصة بأجهزتنا المختلفة، أو تستهدف الخدمات والتطبيقات التي نستخدمها من أجل الوصول إلى بياناتنا، لذلك من المهم جدًا هذه الأيام تأمين الملفات المهمة – سواء كانت ملفات وورد أو إكسل أو PDF – عن طريق تعيين كلمات مرور قوية.

ستساعدك هذه الطريقة في تشفير محتويات الملف، بحيث لا يمكن لأي شخص الاطلاع على محتواه دون إدخال كلمة المرور أولاً. وقد سهّلت شركة مايكروسوفت الأمر على المستخدمين من خلال دمج هذه الميزة في برامجها المكتبية مثل: وورد، وإكسل، و Powerpoint، مما يتيح لهم مشاركة الملفات المهمة دون الخوف من وصول أشخاص غير مصرح لهم إلى محتواها.

للتعرف خطوة بخطوة على كيفية حماية ملفات الوورد المهمة، يمكنك الإطلاع على مقال: “كيف يمكنك حماية ملفات الوورد المهمة بكلمة مرور؟”

ولكن إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بملف الوورد أو الإكسل الذي قمت بتأمينه فليس هناك ميزة مدمجة في برنامج مايكروسوفت تتيح لك إعادة تعيين كلمة المرور، لذلك ستحتاج إلى استخدام إحدى أدوات استعادة كلمة المرور التي تتيح لك استرداد كلمة المرور التي نسيتها أو حذفها لفتح الملف.

الغالبية العظمى من هذه الأدوات تتطلب الدفع لاستخدامها، ولكن هناك بعض الأدوات المجانية الجيدة التي سنقدمها لك اليوم:

1- أداة Free Word and Excel Password Recovery:

تعتبر هذه الأداة أفضل أداة مجانية متاحة حاليًا لاستعادة كلمة مرور في ملفات الوورد والإكسل، حيث تتميز بسهولة استخدامها، وسرعة تثبيتها في جهازك، كما أنها تعمل مع ملفات الوورد والإكسل بكل مرونة.

تعتمد هذه الأداة في عملها على خوارزمية (Brute Force) أو (Dictionary Attack) لتخمين كلمة المرور، ولاستخدام الأداة ما عليك سوى تنزيلها من موقعها الرسمي، وتثبيتها في جهازك.

بمجرد الانتهاء من تثبيت الأداة، افتحها.

اضغط على خيار (تحديد الملف) Select file، ثم اختر الملف الذي تريد استرداد كلمة المرور الخاصة به سواء كان ملف وورد أو إكسل.

حدد وضع الاسترداد في واجهة الأداة، ثم اضغط على خيار (استرداد) لبدء عملية الاسترداد، ولكن الحد الأقصى لطول كلمة المرور التي يمكن استردادها هو 8 أحرف.

تعمل هذه الأداة مع جميع إصدارات نظام التشغيل سواء كان ويندوز 7 أو ويندوز 8 أو ويندوز 10.

2- أداة Word Password Recovery Master:

تتيح لك أداة (Word Password Recovery Master) استعادة كلمة المرور لملفات الوورد أو حذفها حسب رغبتك، كما تتميز بسرعتها حيث تقوم بعمل نسخة من الملف بدون كلمة المرور حتى تتمكن من فتحه خلال أقل من 20 ثانية، كما تدعم هذه الأداة جميع إصدارات برنامج مايكروسوفت وورد حتى (MS Word 2013) .

تتميز هذه الأداة بواجهة بسيطة، حيث تتضمن خيارات تُسهل عليك عملية الاسترداد مثل: تخصيص زر لنسخ كلمة المرور بسرعة في حالة استعادتها، وخيار آخر لتعديل كلمة المرور أو حذفها تمامًا. كما تتيح لك استعادة كلمات المرور لملفات وورد متعددة في الوقت نفسه.

كما يوجد إصدارات أخرى من الأداة تتيح لك استعادة كلمات المرور لملفات إكسل، و Microsoft Access.

3- أداة PassFab for Word:

تتميز أداة (PassFab for Word) بسرعتها في استعادة كلمات المرور الخاصة بملفات الوورد، وتوفر لك 3 أوضاع لاستعادة كلمة المرور دون فقد البيانات أو تلفها، هي: Dictionary Attack، و Brute-force، و Brute-force with Mask.

تتميز هذه الأداة بسهولة استخدامها استعادة كلمات المرور في خطوتين فقط، كما تعمل هذه الأداة مع جميع إصدارات برنامج مايكروسوفت وورد حتى إصدار (MS Word 2019).





