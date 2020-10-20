واتساب قد يتيح إجراء مكالمات من تطبيق سطح المكتب الخاص به قريبًا

زادت مكالمات الفيديو بسبب جائحة فيروس كورونا، واستفادت شركات مثل فيسبوك و(Zoom) استفادة كاملة من ذلك، وفي وقت سابق من هذا العام، زاد تطبيق واتساب حد المكالمات الجماعية من أربعة إلى ثمانية أشخاص، والآن يبدو أن تطبيق واتساب سيقدم قريبًا ميزة الاتصال على تطبيق سطح المكتب الخاص به.

وفقًا لموقع (WABetaInfo) الشهير، بدأ واتساب في اختبار الميزة الجديدة، حيث تتضمن الميزة دعم لمكالمات الصوت والفيديو لكل من جهات الاتصال الفردية والمجموعات.

تقترح لقطات الشاشة التي نشرها موقع (WABetaInfo) أنه عندما تتصل بشخص ما عبر تطبيق واتساب من سطح المكتب، ستفتح نافذة جديدة بها عناصر تحكم لإدارة المكالمة.

من المهم ملاحظة أنه يمكنك بالفعل إجراء مكالمات فيديو مع الأشخاص عبر تطبيق واتساب لسطح المكتب إذا كنت تستخدم الاختصار لإنشاء غرف (Facebook Messenger)، ومع ذلك، ستعتمد الميزة القادمة على البنية التحتية للتطبيق لإجراء المكالمات.

ونظرًا لأنها هذه الميزة قيد التطوير، فإننا لا نعرف متى سيقدم واتساب دعمًا للمكالمات على تطبيق سطح المكتب الخاص به.

وبما أننا نستخدم تطبيق واتساب كثيرًا سواء من أجل المحادثات الشخصية أو المحادثات الخاصة بالعمل، فلابد أن محادثاتك تحتوي على الكثير من ملفات الوسائط، وهو ما يؤدي إلى استهلاك مساحة التخزين الداخلية في هاتفك. لذلك يجب عليك فحص هاتفك من وقت لآخر للتأكد من أن ملفاتك لا تستهلك مساحة تخزينية كبيرة. يعمل تطبيق واتساب على تسهيل هذه العملية كثيرًا من خلال تقديم ميزة جديدة تُسمى: (إدارة مساحة التخزين) Storage Manage تتيح لك إدارة المساحة التخزينية التي يستهلكها التطبيق، وتُسهل عليك حذف الملفات الكبيرة التي قد لا تحتاج إلى تخزينها في جهازك بعد الآن. ويمكنك الاطلاع على كيفية تحرير مساحة تخزينية في هاتفك بسهولة باستخدام ميزة واتساب الجديدة من هنا.

وبينما يحاول مطورو تطبيق واتساب تحسين الأمان من خلال المصادقة الثنائية والتشفير من طرف إلى طرف، لا يزال بإمكان المتسللين الوصول إلى رسائلك من خلال الالتفاف على طرق الحماية هذه. لكن إذا كنت مهتمًا حقًا بالأمان، فمن الأفضل استخدام خدمة مراسلة تتمتع بسجل تتبع أفضل ولا تخزّنُ البيانات مثل (Signal).





