مايكروسوفت تشرح مشكلة تطبيقات الويب التقدمية

اشتكى على مدار الأيام القليلة الماضية عدد من مستخدمي ويندوز 10 من ظهور تطبيقات الويب التقدمية (PWA) لتطبيقات (Microsoft Office) من شركة مايكروسوفت في قائمة ابدأ الخاصة بالنظام التشغيلي.

وكانت الشركة مترددة في شرح ما يجري، لكنها قالت: إن عملية التثبيت قد تكون بسبب خطأ في متصفح إيدج، وستوقف بشكل مؤقت عملية جلب تطبيقات الويب إلى قائمة ابدأ بهذه الطريقة.

ويبدو أن الشركة ثبتت تطبيقات الويب التقدمية في قوائم ابدأ لمستخدمي ويندوز 10 الذين ليس لديهم تطبيقات (Microsoft Office) لسطح المكتب مثبتة.

وكانت الفكرة أن أي موقع ويب قمت بتثبيته في قائمة ابدأ سيتم تشغيله في متصفح إيدج، ويهدف ذلك ببساطة إلى تحويل هذه الاختصارات إلى مربعات مرئية أكثر الآن.

وفيما تصفه مايكروسوفت بالخطأ، فقد تسبب التغيير في تحويل اختصارات الويب الحالية لتطبيقات (Microsoft Office) إلى تطبيقات الويب التقدمية (PWA) أيضًا.

وظهرت المشكلة بعد أن أرسلت مايكروسوفت تحديثًا إجباريًا لنظام التشغيل ويندوز 10 يثبت تطبيقات (Word) و (Excel) و (Powerpoint) و (Outlook) المستندة إلى الويب دون طلب إذن.

وتُعد هذه التطبيقات بالأساس اختصارات لإصدار الويب من (Microsoft Office) التي يمكن الوصول إليها من خلال أي متصفح، مثل كروم أو فايرفوكس.

وتفتح هذه التطبيقات المثبتة من خلال متصفح إيدج الخاص بمايكروسوفت فقط حتى إذا كان متصفحك الافتراضي ليس متصفح إيدج.

وهناك أيضًا بعض التقارير التي تشير إلى إعادة تشغيل أجهزة ويندوز 10 دون طلب أي نوع من الأذونات، وتم إجراء ذلك لتثبيت هذه التطبيقات من خلال تحديث إجباري.

وكان من المفترض في البداية أن يُرسل التحديث إلى أعضاء برنامج ويندوز إنسايدر (Windows Insider) فقط، ويبدو أنه وصل إلى الأعضاء غير المشتركين في البرنامج.

يذكر أن هذه التطبيقات ليست النسخة الكاملة من (Microsoft Office)، وتفتح فقط إصدار الويب من التطبيق حيث تحتاج إلى تسجيل الدخول باستخدام حساب من مايكروسوفت للوصول إليها.

ويبدو أنها طريقة مريحة للمستخدمين الذين يعتمدون على إصدار (Microsoft Office) عبر الإنترنت، حيث إن جميع تطبيقات (Microsoft 365) موجودة هناك، مما يتيح سهولة الوصول إليها.

وتُعد تطبيقات الويب بمثابة اختصارات لا تكاد تشغل أي مساحة على نظامك، ومع ذلك، فقد أثارت طريقة تثبيت هذه التطبيقات أسئلة حول الإعلانات القسرية واستخدام الشركة قائمة ابدأ كإعلان مجاني لمنتجاتها.

ووصفت خطوة الشركة بأنها دليل آخر على أن مايكروسوفت لا تحترم ملكيتك لجهاز الحاسب.





