مايكروسوفت تتيح بث ألعاب Xbox One عبر أجهزة iOS

أصبح تحديث تطبيق إكس بوكس من شركة مايكروسوفت لنظامي (iOS) و (iPadOS) متاحًا الآن، مما يسمح لمالكي منصة إكس بوكس ون (Xbox One) ببث الألعاب إلى أجهزتهم.

ويتوفر تطبيق إكس بوكس الجديد في متجر آبل (App Store)، ويتضمن ميزة التشغيل عن بُعد، التي تتيح لمالكي منصة (Xbox One) بث ألعابهم إلى جهاز آيفون أو آيباد.

ويختلف اللعب عن بُعد عن خدمة (xCloud) من مايكروسوفت، التي تبث الألعاب مباشرة من الخوادم بدلاً من منصة (Xbox One).

وتتصل ميزة اللعب عن بُعد في إكس بوكس هذه بمنصة إكس بوكس فقط، وليس بمنصة (xCloud)، وهي مشابهة لميزة (PS4 Remote Play) من شركة سوني المتوفرة أيضًا عبر أندرويد وآي أو إس.

ويدعم هذا التطبيق ألعاب (Xbox One) و (Xbox Series X) و (Xbox Series S)، لكن لا يمكن بث ألعاب (Xbox 360) القديمة وألعاب (Xbox) الأصلية عن بُعد إلى أجهزة أندرويد أو آي أو إس.

ويدعم هذا التطبيق أيضًا القدرة على الوصول إلى منصة إكس بوكس عبر الشبكة اللاسلكية، أو اتصال (LTE) أو (5G) أيضًا.

ويسمح لك تطبيق (Xbox) بالتحكم في جهاز إكس بوكس في منزلك، ويمكنك أيضًا تشغيل المنصة عن بُعد عندما تكون خارج منزلك.

ويبدأ تشغيل إكس بوكس بدون صوت أو ضوء إكس بوكس في المقدمة، وعند قطع الاتصال، تعود المنصة إلى وضع الاستعداد بعد فترة وجيزة من عدم النشاط.

ووصل تطبيق إكس بوكس الجديد إلى نظام أندرويد حديثًا، ويتضمن هذا الإصدار المحدث لنظامي (iOS) و (iPadOS) التصميم والميزات الجديدة نفسها.

كما أنه يتكامل مع منصتي (Xbox Series X) و (Xbox Series S)، مما يسمح للاعبين بتنزيل أو مشاركة مقاطع الألعاب ولقطات الشاشة، ويمكنك كذلك إدارة مساحة تخزين المنصة وحذف الألعاب عبر التطبيق.

ويُعد تطبيق إكس بوكس الجديد هذا أيضًا أسرع كثيرًا من إصدار (iOS) السابق، ويتوافق تصميمه مع لوحة المعلومات الجديدة وواجهة المستخدم عبر إكس بوكس بشكل عام.

ولا يتغير تطبيق إكس بوكس المحدث وضع (xCloud)، حيث سمحت آبل بوجود خدمات، مثل: (Stadia) و (xCloud)، حديثًا، لكن بشرط إرسال الألعاب بشكل فردي كتطبيقات منفصلة باستخدام تقنية البث.





