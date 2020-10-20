مايكروسوفت تبدأ رسميًا بإطلاق التحديث الكبير التالي لنظام ويندوز 10

قالت شركة مايكروسوفت اليوم الثلاثاء: إنها بدأت بإطلاق الإصدار التالي من نظام التشغيل ويندوز 10 لأجهزة الحاسوب الشخصية، والأجهزة اللوحية.

ويعمل تحديث (ويندوز 10 أكتوبر 2020) Windows 10 October 2020، المعروف أيضًا باسم الإصدار 20H2، على حل المشكلات الفنية والأمنية، ويوفر عددًا قليلًا من تحسينات البرامج.

ويعمل أكثر من مليار جهاز بنظام التشغيل ويندوز 10، مما يجعله أكثر شهرة من نظام (ماك أوإس) MacOS من آبل، ونظام (كروم أوإس) ChromeOS من جوجل. ويساهم نظام ويندوز بنحو 16 في المئة من عائدات مايكروسوفت، حيث يشتري المستهلكون، والشركات الأجهزة مع نظام التشغيل مُثبَّتًا سابقًا.

وطرحت مايكروسوفت نظام التشغيل ويندوز 10 في عام 2015. ومنذئذ تصدر الشركة تحديثين كل عام. ويمثل هذا العام العام الثاني الذي تقدم فيه مايكروسوفت تحديثًا منخفض المستوى نسبيًا في الخريف، إذ يأتي بهدف تعزيز أداء نظام ويندوز 10 وجودته، بدلاً من إصدار مليء بالميزات الجديدة التي تجذب الانتباه، والتي قد يتعين على الأشخاص تعلم كيفية استخدامها.

ومن الأشياء الجديدة في تحديث (ويندوز 10 أكتوبر 2020) دمج متصفح الويب الجديد (إيدج) Edge المبني على المحرك المفتوح المصدر (كروميوم) Chromium من جوجل.

ومقارنةً بمتصفح (مايكروسوفت إيدج) الذي ظهر لأول مرة مع ويندوز 10 في عام 2015، يدعم متصفح (إيدج) المبني على محرك كروميوم المزيد من مواقع الويب وملحقات المتصفحات. وكانت مايكروسوفت قد أتاحت إصدارات مبكرة من متصفح (إيدج) الجديد يمكن للمستخدمين تنزيلها منذ عام 2019، ولكن الشركة لم تكن تدمجه في نظام ويندو 10.

يُذكر أن محرك كروميوم هو التقنية الأساسية ذاتها التي يقوم عليها متصفح كروم الشهير من جوجل، ولكنه متاح بموجب الترخيص المفتوح المصدر الذي يسمح لأطراف ثالثة بتعديله وإعادة توزيعه.

ومن التغييرات في التحديث الجديد، جعل لون الخلفية للرموز التي تظهر في قائمة (ابدأ) متناسقًا ومتوافقًا مع اللون الفاتح أو الداكن لقائمة (ابدأ)، وذلك اعتمادًا على الوضع الفاتح أو الداكن الافتراضي للجهاز.

ويمكن للمستخدمين التحقق من إتاحة التحديث لجهاز الحاسوب الخاص بهم عن طريق الانتقال إلى (الإعدادات) Settings ثم (التحديث والأمان) Update & Security، ثم (تحديث ويندوز) Windows Update، ثم النقر على زر (التحقق من وجود تحديثات) check for updates.





