صفقة اليوم.. تعلم كيف تجتاز اختبار الآيلتس IELTS مع خصم 97%

- الحزمة التدريبية للتأهل لاختبار الآيلتس The IELTS Master Class Bundle.
- عدد الدورات: 10.
- عدد الدروس: 408.
- المدة: 16 ساعة.
- (الآيلتس) هو (نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي) International English Language Testing System والمعروف اختصارًا باسم (IELTS)، وهو الاختبار الأكثر شهرة على مستوى العالم، حيث تعتمده معظم الجامعات الدولية التي تكون الدراسة فيها باللغة الإنجليزية، لذلك إذا كنت ترغب في العمل، أو الدراسة أو العيش في الخارج، فإن اجتياز هذا الاختبار والحصول على درجة عالية فيه سيساعدك كثيرًا في تحقيق حلمك.
- في اختبار الآيلتس يتم قياس مستوى لغتك الإنجليزية في 4 مهارات لغوية، وهي: الاستماع، والقراءة، والكتابة، والمحادثة. وهناك نوعان من اختبار الآيلتس: الاختبار الأكاديمي، والاختبار العام، وأدائك لأحدهما يعتمد على البلد الذي تنوي السفر إليه أو الجامعة، أو المؤسسة التي ستقدم لها نتيجة هذا الاختبار.
- أيًّا كان مستواك في اللغة الإنجليزية ستحتاج إلى التمرين والاستعداد قبل التقديم في اختبارات (الآيلتس) IELTS، وذلك حتى تعتاد على نمط الأسئلة ويصبح بمقدورك التنبؤ بطبيعتها، حتى تضمن الحصول على درجة عالية. وهنا يمكنك الاستعانة بالحزمة التدريبية (The IELTS Master Class Bundle).
- ستقدم لك هذه الحزمة التدريبية أفضل النصائح والإستراتيجيات التي ستساعدك في تحقيق الدرجة 7 أو أعلى في اختبار (الآيلتس) IELTS – سواء كان في الاختبار الأكاديمي، والاختبار العام – مما يعني أن لديك إجادة ممتازة للغة الإنجليزية في جميع الجوانب التي تشمل: الاستماع، والكتابة والقراءة والتحدث.
- ستبدأ بالأساسيات وتتعرف على الأنواع المختلفة من الأسئلة في كل قسم من أقسام الاختبار، وما هي الإستراتيجيات الفعالة للإجابة عليها دون قضاء الكثير من الوقت.
- تضم هذه الحزمة دورتين تدريبيتين حول مهارة الكتابة في اختبار الآيلتس، حيث ستبدأ من أساسيات الكتابة التي تشمل كيفية اختيار الكلمات الرئيسية، وتحسين الفقرات وتنظيمها، وتنتهي بالتعرف على 3 أنماط أساسية من الكتابة يمكن طرحها في الاختبار. بينما في الدورة الثانية ستنتقل إلى المستويات التالية في الكتابة حيث تحتوي هذه الدورة على 5 أقسام تنقلك إلى المستويات التالية، من خلال التعرف على كيفية التخطيط للمقال، وأفضل الإستراتيجيات لطرح الأفكار، وكيفية تنظيم هذه الأفكار في فقرات بشكل مناسب، وكيفية الإجابة على أسئلة اختبار الكتابة باحترافية.
- هناك أكثر من دورة أيضًا لتطوير مهارات القراءة، حيث ستتعرف على جميع أنواع الأسئلة التي يمكن طرحها في اختبار الآيلتس، وكيفية الإجابة عليها بدقة، بالإضافة إلى بعض النصائح التي ستساعدك في توفير وقتك والعمل على الأسئلة بكفاءة.
- كما تضم الحزمة أكثر من 4 دورات تدريبية حول تطوير مهارات الاستماع والتحدث، حيث ستتعرف على الأسئلة التي ستقابلها في الاختبار وكيفية الإجابة عليها باحترافية، وكذلك النصائح التي ستساعدك على التحدث بثقة.
- كما تتضمن هذه الحزمة اختبارات تدريبية لتقييم مستواك، ويمكنك الاطلاع على الشرح بعد الانتهاء من الاختبار حيث سيساعدك هذا على تطوير مهاراتك والتعرف على أنواع الأسئلة في اختبار الآيلتس بشكل عملي.
- وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
1990 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 39.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 97%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- IELTS Masterclass: Ultimate Prep Course for Academic
- IELTS Masterclass: Writing Task 2 (Agreement/Disagreement)
- IELTS Masterclass: Reading Tips & Strategies
- IELTS Masterclass: Achieve 7+ in Reading Question Types
- IELTS Masterclass: IELTS Writing Task 1 (General Training)
- IELTS Masterclass: Achieve Band 7+ in IELTS Listening
- IELTS Masterclass: Achieve Band 7+ in IELTS Speaking
- IELTS Masterclass: Achieve 7+ in Writing Task 1 (Academic)
- IELTS Masterclass: Band 8 Template of Writing Task 2 (A>)
- IELTS Masterclass: Reading Practice Test Short-Answer-Question