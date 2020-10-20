صفقة اليوم.. تعلم كيف تجتاز اختبار الآيلتس IELTS مع خصم 97%

تضم هذه الحزمة دورتين تدريبيتين حول مهارة الكتابة في اختبار الآيلتس، حيث ستبدأ من أساسيات الكتابة التي تشمل كيفية اختيار الكلمات الرئيسية، وتحسين الفقرات وتنظيمها، وتنتهي بالتعرف على 3 أنماط أساسية من الكتابة يمكن طرحها في الاختبار. بينما في الدورة الثانية ستنتقل إلى المستويات التالية في الكتابة حيث تحتوي هذه الدورة على 5 أقسام تنقلك إلى المستويات التالية، من خلال التعرف على كيفية التخطيط للمقال، وأفضل الإستراتيجيات لطرح الأفكار، وكيفية تنظيم هذه الأفكار في فقرات بشكل مناسب، وكيفية الإجابة على أسئلة اختبار الكتابة باحترافية.