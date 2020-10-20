تيسلا قد تُخفِّض ضمان السيارات المستعملة من 4 سنوات إلى سنة فقط

خفضت شركة تيسلا مدة ضمان السيارة المستعملة في جولة أخرى مما يمكن اعتباره شدًا للحزام قبل ما يُتوقع أن يكون تقريرًا ماليًا مهمًا للربع الثالث من 2020.

وفقًا لموقع Electrek، عرضت شركة صناعة السيارات سابقًا ضمانًا لمدة تتراوح بين سنتين إلى أربع سنوات على سيارات Model S و Model X المستعملة، ولكنها الآن تقدم فقط ضمانًا لمدة عام واحد، أو 10,000 ميل.

ويُقدَّم ضمان السيارة المستعملة إلى جانب ضمان السيارة الجديدة، والذي يفيد أي شخص يشتري سيارة مستعملة حديثة من تيسلا.

ولم يكشف موقع Electrek عن سبب تغيير تيسلا لسياسة ضمان السيارات المستعملة، لكنه أشار إلى أنه من المحتمل أن يقلل ذلك من ثقة العملاء في شراء سيارة مستعملة من شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية.

وتأتي هذه الأخبار في أعقاب إلغاء تيسلا لسياستها الجريئة للإرجاع والتي يمكن بموجبها للمشترين الجدد لسياراتها الكهربائية إعادتها واسترداد الأموال بالكامل في غضون سبعة أيام.

ومن المتوقع أن تعلن تيسلا عن نتائجها المالية للربع الثالث خلال الأسبوع الحالي. وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلنت الشركة أنها سلمت 139,300 مركبة خلال الربع الثالث، محطمةً بذلك الرقم القياسي السابق للتسليم، وهو 112 ألف سيارة.

وقالت شركة تيسلا اليوم الاثنين: إنها ستبدأ في تصدير سيارات Model 3 الصينية الصنع إلى أكثر من 10 دول أوروبية خلال الشهر الحالي، لتنضم إلى عدد متزايد من شركات صناعة السيارات التي تستخدم الصين كمركز لتصدير السيارات الكهربائية.

وقالت الشركة – التي بدأت في تسليم سيارات مصنوعة في مصنعها في شنجهاي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي – ستصدر سيارات صينية خلال الشهر الحالي إلى دول، من بينها ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وسويسرا.

وتتوسع شركة تيسلا في الصين حتى مع تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين. ويهدف مصنع شنجهاي، وهو أول مصنع سيارات لشركة تيسلا خارج الولايات المتحدة، إلى تصنيع 150 ألف سيارة خلال العام الحالي.

ويأتي تصدير سيارات Model 3 إلى أوروبا في حين تعمل تيسلا على بناء مصنع ألماني في ضواحي برلين، وذلك عد أن أعلنت الحكومة الألمانية دعمًا يصل إلى 9000 يورو لمشتري السيارات الكهربائية، ومنها سيارة Model 3.





