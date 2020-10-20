إنتل تبيع قطاع NAND إلى SK Hynix مقابل 9 مليارات دولار

أعلنت شركة (SK Hynix)، إحدى شركات تصنيع الرقاقات الكبرى في العالم، أنها ستدفع 9 مليارات دولار للحصول على النشاط التجاري لذاكرة (NAND) من شركة إنتل.

وقالت شركة إنتل: إنها ستستخدم عائدات الصفقة للتركيز على الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والحوسبة المتطورة.

وقال بوب سوان (Bob Swan)، الرئيس التنفيذي لشركة إنتل في الإعلان: تسمح لنا هذه الصفقة بمزيد من تحديد أولويات استثماراتنا في التكنولوجيا المتميزة حيث يمكننا لعب دور أكبر في نجاح عملائنا وتقديم عوائد مغرية لمساهمينا.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال لأول مرة في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الشركتين كانتا على وشك التوصل إلى اتفاقية تحول (SK Hynix) إلى واحدة من شركات تصنيع الذاكرة (NAND) الكبرى في العالم، في المرتبة الثانية بعد سامسونج.

وتعتبر الصفقة مع (SK Hynix) بمثابة أحدث صفقة تبرمها إنتل حتى تتمكن من مضاعفة تطوير التكنولوجيا للبنية التحتية لشبكة الجيل الخامس.

وباعت إنتل في العام الماضي غالبية أعمال المودم الخاصة بها إلى آبل مقابل نحو مليار دولار، حيث قال سوان: تتيح الصفقة لشركة إنتل ببذل جهدها الكامل في (5G) حيث تتوافق بشكل وثيق مع احتياجات قاعدة العملاء العالمية.

وبمجرد الموافقة على الصفقة وإغلاقها، تتولى شركة (SK Hynix)، الواقع مقرها في سيول، إدارة النشاط التجاري لذواكر (NAND SSD) و (NAND) ومكونات الرقاقات من إنتل ومصنع (NAND) في داليان بالصين.

وتحتفظ إنتل بأعمالها (Optane)، التي تصنع وحدات ذاكرة (SSD)، وقالت الشركتان: من المتوقع الحصول على موافقة الجهات التنظيمية بحلول أواخر عام 2021، وسيتم الإغلاق النهائي لجميع الأصول في شهر مارس 2025.

وحتى يتم الإغلاق النهائي، ستستمر إنتل في تصنيع رقاقات (NAND) في مصنع داليان وستحتفظ بجميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بتصنيع وتصميم رقاقات (NAND).

وخلال فترة الستة أشهر المنتهية في 27 يونيو 2020، مثلت أعمال (NAND) نحو 2.8 مليار دولار من الإيرادات لمجموعة حلول الذاكرة، وساهمت بنحو 600 مليون دولار في الدخل التشغيلي للقسم.

ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن هذا يمثل غالبية مبيعات الذاكرة الإجمالية لشركة إنتل – نحو 3 مليارات دولار – خلال تلك الفترة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة (SK Hynix): إن الصفقة تسمح للشركة الكورية الجنوبية بتحسين هيكل أعمالها، وتوسيع محفظتها المبتكرة في قطاع (NAND).





