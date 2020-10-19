هواتف Galaxy S21 قد تأتي بنتوءات كاميرا أكبر

ظهرت أولى الصور الممنتجة حاسوبيًا لأجهزة (Galaxy S21) و (S21 Ultra) القادمة من شركة سامسونج، مما يعطينا لمحة عما يبدو أنه تحسين بالمقارنة مع التصميم الحالي لسلسلة (Galaxy S20).

شارك الصور المسرب الشهير ستيف همرستوفر (Steve Hemmerstoffer) – المعروف عبر منصة تويتر باسم (OnLeaks) الصور الممنتجة حاسوبيًا التي تعرض التصميم المحتمل لجهاز (S21) أو (Galaxy S30)، وذلك اعتمادًا على اصطلاح التسمية الجديد من سامسونج.

وبالنظر إلى سجل همرستوفر ودورة الإصدار الرئيسية المعتادة لشركة سامسونج بشأن إطلاق سلسلة (S) في الربع الأول وإطلاق سلسلة (Note) في الربع الثالث من كل عام، فمن المحتمل جدًا أن تكون هذه الصور دقيقة إلى حد ما.

وبالنسبة للتصميم، يُظهر (S21) ما يبدو مألوفًا جدًا من الجهة الأمامية، حيث هناك شاشة مسطحة بحجم 6.2 إنشات مع ثقب (Infinity-O) يحتوي بلا شك على الكاميرا الأمامية.

ويبدو أن هناك اختلافًا في تصميم الجهة الخلفية من الهاتف مع كاميرا ثلاثية العدسة، ويمكنك رؤية نتوء الكاميرا يمتد حول حافات الإطار، مع وجود فلاش (LED) مدمج في الجهة الخلفية، الذي شوهد لآخر مرة في سلسلة (Galaxy Note 10).

وليس من الواضح بالضبط ما هي العدسات الموجودة، وقد تظهر العدسة الأساسية بدقة 108 ميجابكسل التي شوهدت في سلسلة (S20) و (Note 20)، ومن المحتمل أن تكون هناك عدسة بزاوية عريضة للغاية وربما عدسة تكبير مقربة.

وشارك همرستوفر أيضًا أبعاد الهاتف القادم البالغة نحو 151.7×71.2×7.9 ملم (9.0 ملم مع نتوء الكاميرا)، دون مشاركة أي مواصفات أخرى مع الصور.

وهناك شائعات حول مجموعة شرائح (Exynos 1080) التي قد يتم دمجها في (Galaxy S21)، لكن يُشاع أن هذه الشرائح من الفئة المتوسطة غير المتناسبة مع سلسلة (S21) الرائدة.

كما شارك المسرب الشهير صورًا ممنتجة حاسوبيًا لهاتف (S21 Ultra) أو (S30 Ultra) المقترح.

ويحتوي الهاتف الذكي المتطور على بعض الاختلافات الملحوظة في التصميم، ومن ضمنها شاشة منحنية يقال: إنها تتراوح بين 6.7 و 6.9 إنشًا.

ويُقال أيضًا، إن أبعاد الهاتف هي 165.1×75.6×8.9 ملم، وهناك وحدة كاميرا في الجهة الخلفية تشبه بعض الشيء كاميرا (Galaxy S20 Ultra) الحالي.

ويأتي (S21 Ultra) بأربع مستشعرات ووحدة فلاش (LED) موجودة داخل نتوء الكاميرا، وليس داخل جسم الهاتف نفسه.

وكانت هناك العديد من الشائعات والدعوات لدمج سلسلة (S) و (Note) معًا، لكن الصور الممنتجة حاسوبيًا للهواتف القادمة لا تعرض فتحة لقلم (S Pen).

ومن المتوقع أن تشتمل سلسلة (Galaxy S) التالية على ثلاثة هواتف: النسخة العادية، ونسخة (Plus)، ونسخة (Ultra)، وذلك بالرغم من أن التسمية قد تتغير.

وعلاوة على ذلك، فمن المتوقع أن يتم إطلاق الأجهزة في وقت أقرب من نافذة الإصدار المعتادة، مع ذكر إمكانية الإطلاق في أقرب وقت في شهر يناير 2021.





