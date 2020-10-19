تعتبر سلسلة هواتف آيفون 12 (iPhone 12) الجديدة من آبل من أهم الهواتف التي يتمنى الكثير من المستخدمين الحصول عليها، بالرغم من أسعارها الباهظة نوعًا ما، بداية من الطراز الأصغر iPhone 12 Mini الذي يبدأ من 699 دولارًا وانتهاءً بالطراز الأكبر iPhone 12 Pro Max الذي يبدأ سعره من 1099 دولارًا.

ومع ذلك، وبغض النظر عن الفكرة الرائعة التي ترافق استخدامك لاحد هواتف شركة آبل، إلا أن هناك الكثير من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد التي يمكن أن تكون بديلًا رائعًا إذا كنت تفضل استخدام نظام التشغيل أندرويد.



إليك أبرز 4 هواتف أندرويد بديلة لسلسلة هواتف آيفون 12 في عام 2020:

1- سلسلة هواتف Galaxy S20 من سامسونج:

قدمت شركة سامسونج الكورية والمنافسة لشركة آبل في هذا العام 4 هواتف أندرويد ضمن سلسلة (جالاكسي إس 20) Galaxy S20 الرائدة، وتشترك جميع الهواتف في العديد من الميزات؛ أبرزها: المعالج القوي، والشاشة من نوع (Dynamic AMOLED) وذات معدل تحديث عالي يصل إلى 120 هرتزًا – مما يجعل الرسوم المتحركة تبدو أكثر سلاسة – والبطاريات ذات السعة الكبيرة، وكذلك مستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية المدمج في الشاشة، ودعم اتصال شبكات الجيل الخامس 5G، بالإذافة إلى وميزة مقاومة الماء، ودعم الشحن اللاسلكي العكسي.

والجدير بالذكر أيضًا أن جميع طرز Galaxy S20 تدعم وضع Hyperlapse الذي يتيح لك تصوير مقاطع فيديو أفضل في ظروف الإضاءة المنخفضة، كما قدمت سامسونج أيضًا ميزة الوضع الليلي في الكاميرا فائقة الاتساع لأكثر من عام حتى الآن، وهي ميزة قدمتها آبل لأول مرة في سلسلة هواتف آيفون 12 الجديدة.

2- هاتف Galaxy Note 20 Ultra:

يأتي هاتف Galaxy Note 20 Ultra من سامسونج بسعر يبدأ من 1300 دولار وهو من أفضل هاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد يمكنك شراءها الآن، حيث يحتوي الهاتف على شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X Infinity-O) بقياس 6.9 بوصات، وبدقة 3088×1440 بكسلًا، مع دعم تقنية +HDR10، كما تمتاز بأنها تدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

ويعمل الهاتف بمعالج (+Snapdragon 865) الأحدث من شركة كوالكوم، مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR5 لطراز LTE 4G و 12 جيجابايت لطراز الجيل الخامس 5G، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت يمكن توسعتها إلى 1 تيرابايت عبر بطاقة microSD، وبطارية بسعة 4,500 ميلي أمبير/ الساعة.

ويضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأولى: بدقة 108 ميجابكسل ذات زاوية عريضة، وتدعم التثبيت البصري OIS، والتثبيت التلقائي، والثانية بدقة 12 ميجابكسل ذات زاوية عريضة 120 درجة، والثالثة: عدسة (periscope telephoto) بدقة 12 ميجابكسل تدعم التقريب البصري حتى 5x، والتقريب الرقمي حتى (50 مرة) 50x. بالإضافة إلى مستشعر Space Zoom.

3- هاتف OnePlus 8 Pro:

قدمت شركة OnePlus للمرة الأولى هاتف ينتمي لفئة الهواتف الرائدة في 2020، وهو هاتف OnePlus 8 Pro بسعر يبدأ من 999 دولارًا، ولكن مقابل هذا السعر ستحصل على ميزات رائعة مثل دعم ميزة الشحن اللاسلكي بقدرة 30 واطًا وميزة مقاومة الماء لأول مرة.

ويأتي الهاتف بشاشة من نوع( Fluid AMOLED) بقياس 6.7 بوصات، تدعم معدل التحديث بقدرة 120 هرتزًا، وتدعم تقنية +HDR10، ويعمل الهاتف بمعالج (Snapdragon 865)، وذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5 بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.0 بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

يأتي هاتف OnePlus 8 Pro بكاميرا خلفية رباعية العدسات؛ الأساسية: بدقة 48 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1.78، تعتمد على مستشعر Sony IMX689، وتدعم التركيز التلقائي، والتثبيت البصري، والتقريب الهجين حتى 3 مرات، والثانية: بدقة 48 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.2، ونطاق رؤية عريض جدًا 120 درجة، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.44، والرابعة: عدسة لفلترة الألوان بدقة 5 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4.

4- هاتف Google Pixel 5:

عادةً ما يتم الإعلان عن سلسلة Pixel من جوجل على أنها مكافئ لهاتف آيفون من آبل، ولا يزال هذا صحيحًا من نواح كثيرة، حيث يقدم هاتف Pixel 5 الرائد الدعم لمدة ثلاث سنوات لنظام التشغيل أندرويد مع ميزات حصرية وكاميرا موثوقة ورائعة.

ويأتي الهاتف بشاشة من نوع OLED بقياس 6 بوصات وبدقة 2340×1080 بكسلًا، مع دعم تحديث يبلغ 90 هرتزًا، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، ويحتوي على بطارية بسعة 4,080 ميلّي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واطًا، ويعمل بمعالج (سنابدراجون 765جي) Snapdragon 765G الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.





