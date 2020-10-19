هاتف HTC Desire 20 Plus يأتي بكاميرا رباعية

تواصل شركة إتش تي سي (HTC) التايوانية العمل في مجال الهواتف الذكية، بحيث إنها أعلنت عن (HTC Desire 20 Plus) كأحدث دليل على ذلك.

وكشفت الشركة في شهر يونيو النقاب عن (HTC Desire 20 Pro) وأول هاتف داعم لشبكات الجيل الخامس (5G) يحمل اسم (HTC U20 5G) في تايوان.

وتم إصدار (HTC Desire 20 Pro) رسميًا في أوروبا في شهر أغسطس من هذا العام.

ويعتبر الجهاز الجديد بمثابة هاتف من الفئة المتوسطة، وهو يعمل بمعالج (Snapdragon 720G)، مع أربع كاميرات خلفية، وشاشة (IPS LCD) بقياس 6.5 إنشات، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.

وتأتي الشاشة بدقة 720×1600 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20:9، وهي مزودة بثقب على نمط قطرة الماء للكاميرا الأمامية البالغة دقتها 16 ميجابكسل بفتحة f/2.0 داعمة لميزة (HDR) وتسجيل الفيديو العالي الدقة.

ويتميز (HTC Desire 20 Plus) بتصميم خلفي مزخرف وحافات تمتد قطريًا عبر اللوحة الخلفية، ويوجد أيضًا ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت في الجهة الخلفية.

وهناك كاميرا رباعية خلفية بعدسة أساسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة f/1.8 مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل مع مجال رؤية 115 درجة، ومستشعر عمق بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بطول بؤري 40 سم.

وتقترن الكاميرا الرباعية بميزات، مثل: فلاش (LED) مزدوج، و (HDR)، واكتشاف المشهد بتقنية الذكاء الاصطناعي، والتصوير الفوتوغرافي بفاصل زمني، وتصوير الفيديو بدقة (4K).

ويأتي هاتف (HTC Desire 20 Plus) بذاكرة وصول عشوائي سعتها 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية سعتها 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة (microSD).

كما أنه يتميز بمنفذ سماعة الرأس وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير مزودة بتقنية الشحن السريع (Quick Charge 4.0)، مع نظام أندرويد 10، ويزن الهاتف 203 جرام وتبلغ أبعاده 164.9×75.7×9 ملم.



ويتوفر الهاتف باللونين البرتقالي (Dawn Orange) والأسود (Twilight Black) بسعر 8490 دولار تايواني (295 دولار أمريكي).

ومن المتوقع أن يتم شحنه في 22 أكتوبر، ولا توجد أي معلومات عن الإصدار الدولي في الوقت الحالي.





