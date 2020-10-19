كيف يمكنك بيع حاسوب ماك القديم والحصول على أفضل صفقة؟

إذا كان لديك حاسوب ماك قديم، فربما التفكير في بيعه خلال هذه الفترة بالتحديد قد يكون حل عمليًا خاصة مع ظهور الكثير من التقارير التي تفيد بقرب إطلاق طرز حواسيب ماك التي تعمل بمعالج آبل سيليكون الجديد في شهر نوفمبر القادم، أو حتى شراء حاسوب آي ماك بقياس 27 بوصة المحدث أو حاسوب MacBook Air 2020 اللذان أطلقتهما آبل في الفترة الأخيرة.

إليك كيف يمكنك بيع حاسوب ماك القديم الخاص بك والحصول على أفضل صفقة؟

أولًا: كيفية تجهيز حاسوب ماك القديم قبل بيعه:

تنظيف الحاسوب جيدًا:

قبل التفكير في بيع حاسوب ماك القديم الخاص بك، يجب عليك التأكد من تنظيفه من الأوساخ التي علقت به نتيجة الاستخدام المكثف سابقًا، وذلك من خلال تنظيف الشاشة والهيكل الخارجي ولوحة المفاتيح ولوحة التتبع بقطعة قماش من الألياف الدقيقة ومنظف خالٍ من الكحول.

عمل نسخة احتياطية لبياناتك:

إذا كنت تريد الانتقال إلى حاسوب ماك جديد، فيجب عليك حفظ نسخة احتياطية من بياناتك في حاسوب ماك القديم قبل بيعه، حتى يمكنك نقلها بسرعة وسهولة إلى الحاسوب الجديد، ويمكنك استخدم أداة Time Machine المدمجة في الجهاز لإجراء هذه العملية.

تسجيل الخروج من جميع حساباتك:

بعد عمل نسخة من حاسوب ماك بوك القديم، يجب عليك تسجيل الخروج من جميع حساباتك في الحاسوب من خلال (إلغاء ترخيص حاسوب ماك) Deauthorize Mac لمنع وصول أي شخص إلى مشترياتك في متجر آيتيونز . ويمكنك استخدام تطبيق الموسيقى أو تطبيق Apple TV أو تطبيق الكتب لتسجيل الخروج، من خلال الخطوات التالية:

في حاسوب ماك؛ افتح تطبيق الموسيقى، أو تطبيق Apple TV، أو تطبيق Apple Books.



انتقل إلى (الحساب) Account.

انقر على خيار (التفويضات) Authorizations.

اختر (إلغاء تخويل هذا الكمبيوتر) Deauthorize This Computer.

أدخل بيانات معرّف آبل Apple ID الخاص بك، ثم اضغط على خيار (إلغاء تخويل) Deauthorize.

بعد ذلك، ستحتاج إلى إيقاف تشغيل أداة (Find My Mac) وتسجيل الخروج من حساب (آي كلاود) iCloud الخاص بك، ثم تسجيل الخروج من تطبيق الرسائل والموسيقى أيضا.

إعادة الحاسوب إلى وضع إعدادات المصنع:

أفضل طريقة لإعادة حاسوب ماك بوك إلى (إعدادات المصنع) Factory reset هي محو محرك الأقراص، وإعادة تثبيت نظام التشغيل (ماك أوإس) macOS من جديد، حيث يتيح لك هذا الخيار مسح جميع البيانات الموجودة في الحاسوب وإعادته إلى حالته الأصلية.

ثانيًا: كيف بيع الحاسوب للحصول على أفضل صفقة:

قم ببيعه إلى أحد الأصدقاء أو الأقرباء:

قبل عرض حاسوب ماك القديم للبيع في أحد المواقع، يمكنك عرضه أولًا على أحد أصدقائك أو أقربائك ومعارفك لمعرفة هل يهتمون بشرائه أم لا، ويمكنك استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مثل: فيسبوك لنشر إعلان محدد يضم هؤلاء الأشخاص فقط.

حيث يعتبر البيع لشخص معروف أمر آمن وغير مكلف في الوقت نفسه، كما يجب عليك أن تكون صريح جدًا معهم بشأن حالة الحاسوب للحصول على صفقة عادلة.

اعرض الحاسوب في متاجر آبل المحلية المعتمدة:

في بعض الأحيان تقبل متاجر البيع بالتجزئة المرخصة من شركة آبل عمليات إعادة تدوير الأجهزة القديمة، لذا إذا كان هناك بائع تجزئة معتمد من آبل في منطقتك، فقد يستحق الأمر مكالمة هاتفية أو زيارة لمعرفة هل يقبلون بشراء حاسوب ماك القديم الخاص بك.

ولكن تذكر، عادةً لن يهتم بائع التجزئة بحاسوبك إلا إذا كان لا يزال جديدًا بشكل معقول ويمكن إعادة بيعه دون الكثير من المتاعب، وإذا كان حاسوبك لا يزال مشمولًا بالضمان من آبل فقد تحصل على صفقة رائعة، من خلال بيعه مباشرة أو الحصول على خصم في السعر عند الرغبة في شراء حاسوب جديد من المتجر نفسه.

التبرع به مجانًا لإعادة تدويره:

قد تقرر في النهاية أن حاسوب ماك القديم الخاص بك لا يستحق البيع، بسبب احتوائه على عطل كبير يصعب إصلاحه، أو ربما يكون قديمًا جدًا ولا يساوي سوى القليل من المال، إذا كان الأمر كذلك فيمكنك التبرع به لإعادة تدويره، حيث يمكنك إدراجه في موقع Freecycle الذي يقوم بإعادة إصلاح الأجهزة الإلكترونية وتوفيرها للمحتاجين في الدول النامية والفقيرة.





