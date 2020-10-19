يأتي كل من نظام التشغيل (أندرويد 11) Android 11 و (آي أوإس 14) iOS 14 وتطبيق (أليكسا) Alexa من أمازون بالعديد من الميزات التي توفر لك إمكانية إعداد أجهزة المنزل الذكية والتحكم فيها، مثل: المصابيح الذكية والكاميرات وأجهزة تنظيم الحرارة وغيرها من الأجهزة الأخرى بسهولة.

إليك كيفية التحكم في أجهزة المنزل الذكية وإدارتها بسهولة عبر الهاتف الذكي:

أولًا: كيفية إضافة الأجهزة المنزلية الذكية الجديدة:

إذا كنت تستخدم هاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد 11 فيمكنك استخدام تطبيق Google Home لإدارة منزلك الذكي، وإذا كنت تستخدم نظام التشغيل iOS يمكنك استخدام تطبيق Home التابع لآبل، وفي كلا النظامين يمكنك استخدام تطبيق Alexa من أمازون إذا كنت تريد استخدام خيار ثالث بدلاً من ذلك.

ولكن أولًا، ستحتاج إلى إعداد أجهزة المنزل الذكية من خلال التطبيق الخاص بالشركة المصنّعة لكل جهاز، وبمجرد اتصال الجهاز بشبكة الواي فاي الخاص بك سيصبح من السهل على التطبيقات الأخرى العثور عليه إذا كان متوافق معها.

في هاتف آيفون، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق Home في الهاتف الذكي.

انتقل إلى علامة التبويب Home، ثم اضغط على علامة (+).

اضغط على خيار (إضافة ملحق) Add Accessory ثم اتبع الإرشادات التي تظهر لك.

في هاتف أندرويد، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق Google Home في الهاتف الذكي.

اضغط على علامة (+) في أعلى الجهة اليسرى من الشاشة الرئيسية لإضافة جهاز جديد.

إذا تعرف التطبيق على جهاز ذكي جديد في شبكتك بالفعل فسيتم مطالبتك بتثبته مباشرة.

في تطبيق Alexa من أمازون، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق Alexa في هاتف أندرويد أو آيفون.

اضغط على علامة (+) في أعلى الجهة اليمنى من علامة تبويب (الأجهزة) Devices لإضافة أجهزة جديدة.

ستقدم لك جميع التطبيقات الثلاثة السابقة خيار تسمية جهازك الذكي الجديد وتخصيصه لغرفة محددة، مما يجعل إدارته عبر مجموعات الأجهزة أسهل، كما يمكنك إضافة أجهزة المنزل الذكية إلى كل هذه التطبيقات إذا كنت ترغب في ذلك، بالإضافة إلى تثبيت تطبيق الشركة المصنعة للجهاز كما يمكنك تخصيصه كما ترغب.

ثانيًا: كيفية تجميع أجهزة المنزل الذكية وإدارتها:

تتمثل الميزة الرئيسية في استيراد جميع أجهزة المنزل الذكية إلى التطبيقات التابعة لشركة آبل وجوجل وأمازون في أنه يمكنك إدارتها والوصول إليها في مكان واحد، بغض النظر عن الطرز والمصنعين المختلفين.

فمن خلال تجميع أجهزتك الذكية معًا في مجموعات يمكنك إدارتها بسهولة، من خلال إيقاف تشغيل كل أجهزة المنزل الذكية أو إعادة تشغيلها في غرفة محددة بضغطة زر واحدة، في تطبيق (Home) لمستخدمي آيفون يمكنك الضغط على خيار (الغرف) Rooms ثم السحب على الشاشة إلى الجهة اليمنى أو اليسرى لرؤية الغرف التي تم تكوينها بالفعل.

في تطبيق (Google Home) لمستخدمي أندرويد اضغط على خيار (الإعدادات) ثم اختر خيار (الغرف والمجموعات) Rooms and groups حيث يمكنك رؤية الغرف التي أعددتها وإضافة الأجهزة إليها.

إذا كنت تستخدم تطبيق Alexa للتحكم في منزلك الذكي، فافتح علامة تبويب (الأجهزة) Devices ثم اضغط على علامة (+) لإنشاء مجموعات جديدة التي يمكن أن تكون غرفًا أو مجموعات داخل الغرف حيث يمكنك التحكم فيها بشكل منفصل أو معًا.

ثالثًا: استخدام خيار الأوامر الصوتية للتحكم في الأجهزة:

يعد الضغط على الأزرار لتشغيل أجهزة المنزل الذكية أمرًا مريحًا بدرجة كافية، ولكن استخدام التحكم الصوتي قد يكون أسهل، فالأوامر التي تحتاج إلى قولها بعد نطق عبارة: (مرحبًا، سيري) في هاتف آيفون، أو (حسنًا، جوجل) في هاتف أندرويد، أو (مرحبًا، أليكسا) ستكون واضحة إلى حد ما لتشغيل أجهزة الذكية، كما ستعمل هذه الأجهزة من خلال أي مكبرات صوت ذكية متصلة أيضًا.





