علي بابا تنفق 3.6 مليارات دولار للسيطرة على Sun Art

قالت مجموعة علي بابا (Alibaba): إنها ستنفق نحو 3.6 مليارات دولار للاستحواذ على حصة مسيطرة في صن آرت (Sun Art)، إحدى سلاسل الهايبر ماركت والسوبر ماركت الكبرى في الصين.

وبعد اكتمال الصفقة، ستمتلك مجموعة علي بابا ما نسبته 72 في المئة من (Sun Art).

وأدت عمليات الإغلاق الخاصة بفيروس كورونا إلى زيادة الطلب على الطعام عبر الإنترنت في الصين، وبالرغم من رفع عمليات الإغلاق، فقد استمر الكثير في الشراء عبر الإنترنت.

وتضاعف مجموعة علي بابا حصتها الفعلية في صن آرت المدرجة في هونج كونج إلى 72 في المئة عن طريق شراء 70.9 في المئة من حصة (A-RT Retail Holdings)، التي تمتلك 51 في المئة من (Sun Art).

وتخضع شركة (A-RT Retail Holdings) لسيطرة شركة (Auchan Retail) الواقع مقرها في فرنسا، وبعد إغلاق الصفقة، ستدمج مجموعة علي بابا (Sun Art) في بياناتها المالية.

وقالت مجموعة علي بابا: إنها مهتمة بشراء ما تبقى من أسهم (Sun Art) مقابل ملياري دولار.

وشكلت (Sun Art) تحالفًا استراتيجيًا مع مجموعة علي بابا في عام 2017 لرقمنة متاجرها.

واستثمرت مجموعة علي بابا لأول مرة في (Sun Art) في عام 2017، حيث أنفقت نحو 2.88 مليار دولار للحصول على حصة 36.16 في المئة في السلسلة، وذلك كجزء من إستراتيجيتها للبيع بالتجزئة الجديدة.

وتهدف إستراتيجية البيع بالتجزئة الجديدة إلى طمس الخطوط الفاصلة بين التجارة عبر الإنترنت وخارج الإنترنت من خلال خطوات، مثل تحويل المتاجر الفعلية في نقاط لأخذ الطلبات عبر الإنترنت، ودمج سلاسل التوريد، وتمكين المتسوقين من استخدام طرق الدفع الرقمية نفسها في المتاجر الفعلية.

وتم الآن دمج جميع مواقع البيع بالتجزئة الفعلية التابعة لشركة (Sun Art) – البالغ عددها 484 في الصين – في منصات (Taoxianda) و (Tmall) التابعة لمجموعة علي بابا لمحلات البقالة، بالإضافة إلى تطبيق توصيل طلبات الطعام (Ele.me) وتطبيق الأنشطة اللوجستية (Cainiao).

ويعني هذا بالنسبة للعملاء عمليات تسليم أسرع واختيارات أكبر، مع منح مجموعة علي بابا المزيد من مصادر البيانات التي يمكنها استخدامها لتحسين سلسلة التوريد والعمليات التجارية.

وتتبنى شركات التجارة الإلكترونية الأخرى نهجًا مشابهًا لدمج تسوق البقالة عبر الإنترنت وخارج الإنترنت، ومن ضمنها المنافس الرئيسي (JD)، الذي لديه تحالفات مماثلة مع مجموعة السوبر ماركت وول مارت و (Yonghui).

ووصلت صناعة السوبر ماركت والهايبر ماركت في الصين إلى 4.7 تريليونات يوان في مبيعات التجزئة في عام 2019، وهو ما يمثل نحو نصف إجمالي مبيعات البقالة.





