شاحن شاومي يشحن البطارية في 19 دقيقة فقط

عرضت شركة شاومي الصينية شاحنًا لاسلكيًا سريعًا بقوة 80 واط أسرع بخمس مرات من شاحن آبل اللاسلكي الجديد بقدرة 15 واط مع آيفون 12.

ويمكن للشاحن الجديد شحن بطارية هاتف (Mi 10 Pro) البالغة سعتها 4000 ميلي أمبير من 0 في المئة إلى 50 في المئة في 8 دقائق، أو شحنها بنسبة 100 في المئة في 19 دقيقة فقط.

وأشارت شاومي من خلال تدوينة عبر موقع التدوين الصيني ويبو (Weibo) إلى أن هذا يتفوق على أي نظام لاسلكي آخر وكذلك معظم أنظمة الشحن السلكية.

وعرضت شركة أوبو حديثًا نظام (AirVOOC) بقدرة 65 واط، بحيث يستغرق 30 دقيقة فقط لشحن بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير لاسلكيًا، لكنه لم يظهر بعد في أي منتج تجاري.

وتمتلك شاومي حاليًا أسرع نظام يمكنك شراؤه في الصين مع هاتف (Mi 10 Ultra)، وهو شاحن لاسلكي بقدرة 50 واط يمكنه شحن بطارية الهاتف البالغة سعتها 4500 ميلي أمبير بالكامل في 40 دقيقة.

ويُعد الشحن اللاسلكي السريع أقل شيوعًا خارج الصين، حيث تتنافس الشركات، مثل: شاومي وهواوي، لجلب أسرع شحن لاسلكي.

ويجلب (OnePlus 8 Pro) أسرع خيار في الولايات المتحدة مع شاحن لاسلكي اختياري بقدرة 30 واط يبلغ سعره 70 دولار، ويستغرق 29 دقيقة لشحن الهاتف بنسبة 50 في المئة، وساعة لشحنه بالكامل.

وبالنظر إلى أن أسرع أجهزة الشحن السلكية من الشركات المصنعة الرئيسية تصل حاليًا إلى 65 واط، فإن الشاحن اللاسلكي بقوة 80 واط سيكون قفزة كبيرة.

ولم تحدد شركة شاومي بعد موعد طرحه الشاحن اللاسلكي بقدرة 80 واط في السوق، وتذكر الشركة أن الشحن اللاسلكي سيحل محل الشحن السلكي قريبًا.

ونشرت الشركة الصينية مقطع فيديو عبر قناتها ضمن منصة يوتيوب يعرض الشحن اللاسلكي بقوة 80 واط أثناء العمل مع هاتف (Mi 10 Pro).

وصرحت الشركة أنها استخدمت في مقطع الفيديو هاتف (Mi 10 Pro) معدل لعرض سرعة الشحن اللاسلكي بقدرة 80 واط.

وأصدرت الشركة باستمرار هواتف بمواصفات شحن لاسلكية أعلى من أي وقت مضى على مدار العامين الماضيين، مع إصدار (Mi 10 Ultra) منذ شهرين فقط.

وتقول شاومي: إن هذا هو ثالث اختراق لها من حيث الشحن اللاسلكي، حيث عرضت في شهر مارس تقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 40 واط، وأطلقت في شهر مايو شاحن لاسلكي بقدرة 30 واط.

وأصدرت في شهر أغسطس هاتف (Mi 10 Ultra) مع دعم الشحن اللاسلكي بقوة 50 واط، كما يدعم الهاتف أيضًا الشحن السلكي بقدرة 120 واط.

كما أطلقت في شهر أغسطس شاحنًا لاسلكيًا بقوة 55 واط، وأصدرت في شهر سبتمبر بنك طاقة يشحن لاسلكيًا بقدرة 30 واط.





