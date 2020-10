جوجل تعلن عن 10 ميزات جديدة للشاشات الذكية

أعلنت شركة جوجل اليوم الاثنين عن 10 أشياء جديدة قادمة إلى الشاشات الذكية القائمة على مساعدها الذكي (جوجل أسيستنت) Google Assistant، ومن ذلك الوضع المظلم.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: “اليوم؛ نقدم لكم تجربة جديدة تمامًا تعتمد على ذكاء جوجل والإمكانات المرئية للشاشات الذكية”.

وبدأت جوجل استعراض الأشياء العشرة الجديدة بذكر تجربة بصرية جديدة لبدء اليوم، وذلك من خلال النقر على صفحة (صباحك) Your morning للوصول الأشياء المهمة لبداية جيدة، وفق ما قالت الشركة. وفي تلك الصفحة، سيرى المستخدم أشياء، مثل: الاجتماعات الأولى لليوم، والأخبار الصباحية، وحالة الطقس لليوم. وتتطور هذه الصفحة على مدار اليوم لتصبح (بعد الظهر الخاص بك) Your afternoon، و(مساؤك) Your evening للحصول على توصيات حسب الوقت من اليوم.

ومن الأشياء الجديدة، ذكرت جوجل صفحة (الوسائط المتعددة) Media الجديدة التي تقترح للمستخدم مقاطع الفيديو، والعروض التي تهدف إلى ترفيه كل من في المنزل. وسيكون بالإمكان أيضًا التحكم بالمنزل كله من مكان واحد، وذلك من خلال صفحة (تحكم المنزل) Home control، حيث يجد المستخدم الأجهزة المتصلة بالإنترنت في المنزل.

وستضيف جوجل أيضًا صفحة (الاتصال) Communicate، حيث يمكن للمستخدم الوصول إلى المزيد من الأدوات التي تسمح له بالتواصل مع أفراد العائلة، والأصدقاء، وزملاء العمل. كما ستضيف الشركة صفحة (استكشف) Discover لاستكشاف المزيد من قدرات الشاشة الذكية التي يمتلكها المستخدم.

وقالت جوجل: “إن كان لديك حسابات شخصية وحسابات عمل منفصلة، يمكنك الآن إعداد حسابات متعددة على الأجهزة الداعمة لمساعد جوجل لمشاهدة جميع الأحداث والاجتماعات القادمة والتفاعل معها في مكان واحد – دون الحاجة إلى التبديل بين حسابك الشخصي أو حساب العمل”.

وأضافت الشركة أن خدمة مؤتمرات الفيديو التابعة لها (ميت) Meet ستصبح قادرة على تدعم ميزة الإطار التلقائي في أجهزة (نست هب ماكس) Nest Hub Max التي تُبقي المستخدم وسط الشاشة حتى أثناء الحركة. وأضافت الشركة خيارات جديدة للقوائم لتمكين المستخدم من إلغاء وإعادة جدولة اجتماعات (ميت) من الشاشة الذكية مباشرةً.

وستدعم جوجل أيضًا (المظهر المظلم) في الشاشات الذكية الذي يُغير ألوان الشاشة ليُقلِّل من انبعاث الضوء، مما يُريح العين ليلًا. وهناك خيار للتبديل بين المظهر المظلم والوضع الفاتح تلقائيًا بناءً على الإضاءة المحيطة أو توقيت شروق الشمس وغروبها.

وتتضمن الميزات الجديدة أيضًا في صفحة (مساؤك) إمكانية الاختيار من بين العديد من الأصوات المريحة لتسهيل النوم. كما تتضمن ميزة (مُنبِّه الشروق) Sunrise Alarm التي ستُدعم في الشاشات الذكية قريبًا، والتي ستُغير سطوع الشاشة تدريجيًا قبل التوقيت المحدد للمنبه بنحو 30 دقيقة.