تيسلا ستبدأ بتصدير سيارات Model 3 الصينية الصنع إلى أوروبا

قالت شركة تيسلا اليوم الاثنين: إنها ستبدأ في تصدير سيارات Model 3 الصينية الصنع إلى أكثر من 10 دول أوروبية خلال الشهر الحالي، لتنضم إلى عدد متزايد من شركات صناعة السيارات التي تستخدم الصين كمركز لتصدير السيارات الكهربائية.

وقالت شركة صناعة السيارات الأمريكية – التي بدأت في تسليم سيارات مصنوعة في مصنعها في شنجهاي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي – ستصدر سيارات صينية خلال الشهر الحالي إلى دول، من بينها ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وسويسرا.

وتستعد شركة (بي إم دبليو) BMW الألمانية المنافسة لشركة تيسلا لتصدير سيارتها الكهربائية iX3 – المصنوعة في مصنع مشترك في مدينة شنيانج الصينية، إلى أوروبا، في حين تُحوِّل شركة (دايملر) إنتاج سيارات سلسلة (سمارت) Smart إلى خليج هانجتشو.

وتتوسع شركة تيسلا في الصين حتى مع تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين. ويهدف مصنع شنجهاي، وهو أول مصنع سيارات لشركة تيسلا خارج الولايات المتحدة، إلى تصنيع 150 ألف سيارة خلال العام الحالي.

وقالت تيسلا: “إن دعم الحكومة الصينية للصناعة والشركات المحلية المبتكرة والعملاء الذين يتبنون تقنيات جديدة يجعل الصين أفضل سوق للسيارات الكهربائية الذكية”، مضيفةً أنها ستوسع شبكات إنتاج السيارات وشحنها وبيعها في الصين.

وتعمل شركة صناعة السيارات الكهربائية – التي باعت الشهر الماضي أكثر من 11,000 سيارة من طراز Model 3 في الصين، التي تعد أكبر سوق للسيارات في العالم – أيضًا على إنتاج سيارات Model Y ذات الاستخدامات الرياضية في سنجهاي.

وذكرت وكالة رويترز في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي أن تيسلا كانت تخطط لتصدير سيارات Model 3 مصنوعة في الصين إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية، نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر.

ويأتي تصدير سيارات Model 3 إلى أوروبا في حين تعمل تيسلا على بناء مصنع ألماني في ضواحي برلين، وذلك عد أن أعلنت الحكومة الألمانية دعمًا يصل إلى 9000 يورو لمشتري السيارات الكهربائية، ومنها سيارة Model 3.





