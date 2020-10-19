آبل تعلن عن أسعار إصلاح هواتف آيفون 12 الجديدة

أعلنت شركة آبل عن سعر إصلاح جهازي آيفون 12، وآيفون 12 برو الجديدين اللذين أُعلن عنهما في وقت سابق من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وبالنسبة لهاتف آيفون 12 برو، فإن سعر إصلاح الشاشة البالغ 279 دولارًا أمريكيًا لم يتغير مقارنةً بهاتف آيفون 11 برو الذي أُطلق في العام الماضي، وذلك حتى مع استخدام الزجاج الجديد المقوى بالسيراميك.

ومع ذلك، فقد زاد سعر إصلاح شاشة هاتف آيفون 12 الأساسية البالغة 279 دولارًا أمريكيًا بمقدار 80 دولارًا أمريكيًا مقارنةً بجهاز آيفون 11، وزاد سعر إصلاح “الأضرار الأخرى” بمقدار 50 دولارًا أمريكيًا ليصل إلى 449 دولارًا أمريكيًا. ولم يُعلن عن أسعار إصلاح هاتفي آيفون 12 برو ماكس، وآيفون 12 ميني.

وبالنسبة لهاتف آيفون 12، تعد هذه زيادة كبيرة في السعر مقارنة بمبلغ 199 دولارًا الذي يُدفع لإصلاح شاشة آيفون 11، وقد يرجع السبب إلى أن هاتف آيفون 12 يقدم شاشة OLED بدلًا من شاشة LCD.

ومع ذلك، بالنسبة لهاتف آيفون 12 برو، فإن هذا السعر البالغ 279 دولارًا هو السعر نفسه الذي تفرضه آبل على إصلاحات الشاشة منذ إطلاق هاتف آيفون 10 في عام 2017. ولم يتغير سعر إصلاح الشاشة التي تغطيها خطط تأمين AppleCare Plus عند 29 دولارًا.

ولا يبدو أن الشاشات الجديدة المحمية بـ “الدرع السيراميكي” والمستخدمة في سلسلة آيفون 12، والتي تقول آبل: إنها “أقوى من أي زجاج من زجاج الهواتف الذكية”، وذلك مع مقاومة أكبر بأربعة أضعاف للضرر الناجم عن السقوط، وقد تسببت في زيادة الأسعار للمشترين.

وفيما يتعلق بما تفرضه شركة آبل من رسوم لإصلاح “الأضرار الأخرى” مثل تلك الناتجة عن السوائل، فتبلغ سعر إصلاح هاتف آيفون 12 برو 549 دولارًا، وهو ما لم يتغير عن هاتف آيفون 11 برو. ومع ذلك، يبلغ سعر إصلاح آيفون 12 نحو 449 دولارًا، مقارنة بـ 399 دولارًا لإصلاح آيفون 11. ويظل سعر الإصلاحات الأخرى التي تغطيها AppleCare Plus عند 99 دولارًا.





