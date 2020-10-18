YouTube TV.. كيفية إعداد الحساب وتخصيص الاشتراك

سواء كنت ترغب في مشاهدة البث التلفزيوني المباشر أو الرياضة أو الأخبار أو تسجيل البرامج التلفزيونية المفضلة لمشاهدتها لاحقًا أو تصفح أرشيف مثير للإعجاب من البرامج السابقة، فإن اشتراك YouTube TV هو الخيار الأمثل لك.

تبلغ تكلفة YouTube TV الشهرية 64.99 دولارًا، وتملك الخدمة طرقًا عديدة يمكنك من خلالها التفاعل مع المحتوى ومجموعة البرامج المقدمة تجعل YouTube TV خدمة ممتازة.

كيفية إعداد حساب على YouTube TV:

باستخدام حاسب ماك أو حاسب شخصي آخر، انتقل إلى موقع YouTube TV على الويب. على جهاز أندرويد قم بتنزيل تطبيق يوتيوب TV من متجر التطبيقات. حيث لا يمكنك الاشتراك من خلال تطبيق يوتيوب على هاتف آيفون أو جهاز آيباد، ولكن يمكنك مشاهدة YouTube TV على هذه الأجهزة فقط.

بمجرد الوصول إلى هناك، قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في جوجل أو يوتيوب.

المس أو انقر فوق الزر (جربه مجانًا) لبدء الإصدار التجريبي المجاني.

شارك موقع منزلك والرمز البريدي.

راجع السعر الإجمالي والشبكات المضمنة في عضويتك، ثم اضغط أو انقر فوق (التالي: الوظائف الإضافية).

حدد أي شبكات متميزة لإضافتها إلى عضويتك عن طريق تحديد الدائرة المجاورة لكل شبكة، ثم المس أو انقر فوق (التالي: الخروج). ويمكنك أيضًا إضافة هذه القنوات لاحقًا إذا قررت أنك تريد المزيد.

أدخل بطاقة الائتمان التي ترغب في استخدامها لعضويتك، أو قم بتوصيل حساب PayPal الخاص بك، حيث ستتم محاسبتك بعد انتهاء الفترة التجريبية المجانية، ولكن يمكنك الإلغاء في أي وقت قبل هذا التاريخ.

المس أو انقر على (إصدار تجريبي مجاني) أو (شراء) إذا كنت قد استنفدت نسختك التجريبية بالفعل لإنهاء العملية.

كيفية مشاهدة YouTube TV على التلفاز الذكي:

يمكنك مشاهدة يوتيوب TV على معظم أجهزة التلفاز الذكية وأنظمة الألعاب، حيث تشمل الخيارات (Apple TV) و(PS4) و(Roku) و(Xbox One) و(Android TV) و(Fire TV) ونماذج مختارة من سامسونج وإل جي و(Vizio). ويمكنك أيضًا البث على التلفاز باستخدام (AirPlay) أو (Google Chromecast) أو جهاز تلفاز يدعم (Chromecast).

فقط لاحظ أنه حتى إذا كان لديك تلفاز 4K وجهاز بث، فلا يمكن بث يوتيوب TV بدقة (4K).

الجدير بالذكر أن خدمة يوتيوب TV متاحة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، ونأمل أن تصل إلى باقي دول العالم في أقرب وقت ممكن.





