X-S10 .. كاميرا من فوجي فيلم لجذب صناع المحتوى

أعلنت شركة فوجي فيلم (Fujifilm) عن الكاميرا الجديدة (X-S10) التابعة لسلسلة (X-series) بدون مرأة.

ويُعد الطراز الجديد خروجًا قليلاً عن كاميرات فوجي فيلم الأخرى، ويتميز بمخطط تحكم سيكون مألوفًا لمصوري أنظمة الكاميرا الأخرى.

كما أن لديها الكثير من الميزات الملائمة لمسجلي الفيديو، ومن ضمنها شاشة مفصلية بالكامل وتثبيت صورة داخل الجسم ومدخل ميكروفون.

وتتوفر الكاميرا الجديدة (X-S10) بدءًا من شهر نوفمبر مقابل 999 دولار دون عدسة، ويتم تجهيزها بعدسة مقابل 1399 دولار أو 1499 دولار.

وعلى عكس كاميرات فوجي فيلم الأخرى، مثل (X-T4) أو (X-T3) أو (X-T30)، فإن (X-S10) تعتمد على قرص الكاميرا وأقراص التحكم الأمامية والخلفية، مثل العديد من كاميرات كانون ونيكون وسوني.

كما أن لديها قرصًا للتبديل بين محاكاة 18 فيلمًا، ويبدو هذا الإعداد غريبًا بالنسبة لمالكي كاميرات فوجي فيلم الحاليين، لكنه قد يجعل الكاميرا أكثر جاذبية للقادمين من أنظمة أخرى.

وتتميز (X-S10) بقبضة بارزة أكبر من تلك الموجودة في معظم كاميرات فوجي فيلم السابقة، وتسهل القبضة حمل الكاميرا بيد واحدة.

وتستخدم الكاميرا بطارية بسعة 1260 ميلي أمبير الموجودة في العديد من كاميرات الشركة القديمة، كما أنها تتخلى عن فتحات بطاقة (SD) المزدوجة الموجودة في الطرز المتطورة.

وتروج فوجي فيلم للكاميرا الجديدة على أنها كاميرا هجينة، مما يعني أنها يجب أن تجذب المصورين الفوتوغرافيين ومصوري الفيديو.

وتحتوي (X-S10) على مستشعر (X-Trans IV CMOS) بدقة 26.1 ميجابكسل ونظام ضبط تلقائي للصورة.

وتقول فوجي فيلم: إن نظام تثبيت الصورة داخل الجسم الخماسي المحاور في (X-S10) أصغر بنسبة 30 في المئة وأخف بنسبة 30 في المئة من النظام المستخدم في (X-T4).

وتم تثبيت منفذ الميكروفون فوق مفصلة الشاشة العاملة باللمس، بحيث لن يحجب كابل الميكروفون الشاشة عند قلبها.

وتسمح ميزة جديدة للكاميرا بالاختيار تلقائيًا بين محاكاة أفلام (Provia) و (Velvia) و (Astia)، وذلك اعتمادًا على سياق اللقطة، بينما يتيح لك إعداد (Shooting Priority Auto) إخبار الكاميرا بنوع المشهد الذي تصوره.

ويمكنك الآن أيضًا التقاط صور بصيغة (RAW) بالإضافة إلى صيغة (JPEG) في الأوضاع التلقائية، وهو أمر لا يمكنك القيام به عبر كاميرات فوجي فيلم الأخرى.

ويبدو أن (X-S10) هي الأولى في سلسلة كاميرات جديدة من الشركة، وإذا حققت نجاحًا، فمن المحتمل أن تطلق الشركة إصدارًا لاحقًا.





