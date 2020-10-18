OnePlus 8T يزيل تطبيقات فيسبوك المثبتة سابقًا

أزالت شركة ون بلس (OnePlus) الصينية خدمات فيسبوك وتطبيقاتها المثبتة سابقًا من هاتفها الأحدث (OnePlus 8T).

وكانت الشركة قد أبرمت صفقة لتضمين خدمات فيسبوك ومثبت تطبيق فيسبوك ومدير تطبيق فيسبوك كتطبيقات نظام عبر هواتفها الذكية.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن تعرضت الشركة لانتقادات بسبب التثبيت الأولي لتطبيقات فيسبوك وخدماتها عبر أجهزة (OnePlus Nord) و (OnePlus 8) و (OnePlus 8 Pro).

وأكدت ون بلس الخبر، مما يعني أن هاتفها الأحدث (OnePlus 8T) لن يأتي إلا مع برامج ون بلس وجوجل ونيتفليكس المثبتة سابقًا.

ويمكن إزالة خدمات فيسبوك وتطبيقاتها المثبتة سابقًا، مثل: فيسبوك ومسنجر وإنستاجرام، من هواتف (OnePlus Nord) و (OnePlus 8) و (OnePlus 8 Pro)، إلا أنه لا يمكن إزالة الخدمات الخلفية.

وتظل الخدمات الخلفية، ومثبت التطبيقات ومدير التطبيقات، مثبتة كتطبيقات نظام لا يمكن إزالتها، بل يمكن تعطيلها فقط.

وبررت ون بلس ذلك بالقول: إن تضمين هذه الخدمات سمح لها بتقديم كفاءة بطارية أعلى، لكن المستخدمين اعترضوا عليهم على أساس أن خدمات فيسبوك وتطبيقاتها خربت تجربة (OxygenOS) المبسطة من ون بلس. وكانت هناك تقارير تفيد بأن خدمات فيسبوك وتطبيقاتها يستخدمون كميات صغيرة من البيانات في الخلفية حتى أثناء عدم استخدامها، وهو أمر مثير للقلق، وذلك بالنظر إلى أنك لا تعرف البيانات التي تشاركها مع فيسبوك.

وتقول ون بلس: إن نيتفليكس يأتي مثبتًا سابقًا عبر هاتف (OnePlus 8T) للسماح بتحسينات (HDR).

وامتنعت الشركة عن التأكيد بأنها لن تقوم بتثبيت خدمات فيسبوك وتطبيقاتها بشكل سابق مرة أخرى.

كما رفضت التعليق عن كيفية قيام مالكي (OnePlus Nord) و (OnePlus 8) و (OnePlus 8 Pro) بإلغاء تثبيت خدمات فيسبوك وتطبيقاتها من أجهزتهم.

وأوضحت المعلومات أن الموقف أكثر تعقيدًا مما يبدو، وأنه لا توجد طريقة بسيطة وسهلة الاستخدام لإزالة خدمات فيسبوك من الهواتف التي تأتي معها بشكل أولي، كما أن إزالتها قد تعطل تجربة المستخدم.

وقالت الشركة: إنها استمعت إلى تعليقات المستخدمين، وهذا هو سبب قرارها الجديد وتغيير موقفها.





