MeWe .. شبكة اجتماعية تركز على الخصوصية

يتخلى ملايين الأشخاص عن فيسبوك ويتحولون إلى شبكة (MeWe) للتواصل الاجتماعي التي توصف بأنها المستقبل الخالي من الإعلانات للشبكات الاجتماعية.

وبنصيحة من تيم بيرنرز لي (Tim Berners-Lee)، مخترع شبكة الويب العالمية، ارتفع عدد مستخدمي (MeWe) إلى 9 ملايين مستخدم في جميع أنحاء العالم منذ إطلاقها في عام 2016.

وليس لدى الشبكة الاجتماعية إعلانات تسويقية مدفوعة، وقال مارك وينشتاين (Mark Weinstein)، الرئيس التنفيذي لشركة (MeWe): نتحقق من هواتفنا 150 مرة في اليوم، لكن الهواتف تعتمد علينا أكثر مما نعتمد عليها.

ويتمثل نموذج الأعمال الخاص بفيسبوك وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي في تتبع بياناتنا وتحليلها واستثمارها.

وتتم مشاركة معلوماتنا الشخصية وبيعها عبر شركات البيانات المُستخدمة لاستهدافنا والتلاعب بنا من خلال التسويق من شركات التواصل الاجتماعي والمعلنين والسياسيين.

ويقول وينشتاين: إن الخصوصية الحقيقية أصبحت من مخلفات الماضي، وكلما زاد الوقت الذي نقضيه في استخدام التواصل الاجتماعي، زادت الإيرادات التي يمكن أن تكسبها شركات التواصل الاجتماعي من عائدات الإعلانات.

وفي ظل أننا نشارك كل معلوماتنا عبر فيسبوك ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، فإنه من السهل استخراج هذه المعلومات وبيعها لمن يدفع أكثر.

وتقول (MeWe): إنها تقود ثورة الخصوصية في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تمتلك الشبكة الاجتماعية وثيقة حقوق الخصوصية التي تمنح مستخدميها سيطرة كاملة على بياناتهم وخصوصيتهم.

ولا توجد إعلانات ولا استهداف ولا تعرف على الوجوه ولا تنقيب في البيانات ولا تلاعب بموجز الأخبار، وتتاح (MeWe) عبر أنظمة أندرويد وآي أو إس والويب بما يصل إلى 19 لغة.

وتحتوي المنصة على ميزات، مثل: موجز الأخبار لجهات الاتصال والأصدقاء المقربين، والصفحات، والمحادثات الخاصة والجماعية، والمجموعات الخاصة والعامة، والمحتوى القابل للاختفاء، والقصص، والصوت المباشر والفيديو، والرسائل الصوتية، والسحابة الشخصية التخزين، ومجلات (MeWe).

وتم اختيار (MeWe) كشركة التواصل الاجتماعي الأكثر ابتكارًا لعام 2020 بحسب مجلة (Fast Company)، وهي أفضل شركة ريادية لعام 2019 في أمريكا وفقًا لمجلة (Entrepreneur).

وتمتلك الشبكة نموذج إيرادات “Freemium” الذي يمنح المستخدمين تجربة التواصل الاجتماعي الأساسية مجانًا، ويقدم تحسينات اختيارية يمكنهم شراؤها.

وتشمل هذه التحسينات مساحة تخزين إضافية، ومكالمات صوتية ومرئية مباشرة، ومجلات (MeWe).

وتعني هذه الاشتراكات أنه يمكن عرض كل منشور لكل معجب أو صديق أو متابع، وليس هناك خوارزميات للحد من المشاركات.

وتحتوي (MeWe) أيضًا على إصدار (MeWe Pro) الهادف إلى التنافس مباشرة مع (Slack).





