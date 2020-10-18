وضع القيادة في مساعد جوجل يصل إلى أندرويد

ذكرت المعلومات أن وضع القيادة في مساعد جوجل، الذي أعلنت عنه الشركة لأول مرة في عام 2019، بدأ بالظهور عبر بعض أجهزة أندرويد.

وتبدو واجهة مستخدم وضع القيادة في مساعد جوجل المتوفرة لبعض المستخدمين خلال الأسابيع القليلة الماضية مختلفة تمامًا ما عما عرضته جوجل في مؤتمرها السنوي للمطورين في العام الماضي.

ومن المحتمل أن جوجل لا تزال تُجري اختبارات لواجهة المستخدم، كما من الممكن أن تكون جوجل غير الواجهة بشكل كبير بعد مرور أكثر من عام على الإعلان.

وتوضح المعلومات أن وضع القيادة في مساعد جوجل أصبح مفعلًا بعد أن أبلغ المستخدمون عن رؤية واجهة تنقل جديدة في خرائط جوجل.

وليس من الواضح هل طرح هذا الوضع الجديد يعتبر جزءًا من اختبار أم أنه سيأتي لجميع المستخدمين.

وبحسب التقارير، فإن وضع القيادة الجديد ظهر ضمن (Google Pixel 4) و (Asus ZenFone 7 Pro) و (LG Velvet).

ومن المحتمل أن يحل الوضع الجديد محل تطبيق (Android Auto) – المُستخدم بشكل أساسي للاتصال بأنظمة الترفيه في السيارة – ضمن الهواتف الذكية.

ولم يتضح بعد هل يتضمن الوضع الجديد جميع الميزات التي وصفتها جوجل عند الكشف عن وضع القيادة لأول مرة.

وكان من المفترض أن يكون الوضع متاحًا عبر أي هاتف يعمل بنظام أندرويد مع مساعد جوجل الصوتي، باستخدام عبارة التنشيط “مرحبا يا جوجل، فلنقم بالقيادة”.

ومن شأن عبارة التنشيط هذه أن تعرض لوحة تحكم مع الأنشطة ذات الصلة بالقيادة والتوصيات الشخصية الأخرى.

ويوفر وضع القيادة في مساعد جوجل الجديد ميزات المعلومات والترفيه للسائقين الذين لم يتم تجهيز سياراتهم بشاشات تعمل باللمس.

ولا يبدو أن المطالبة الصوتية تعمل حتى الآن بالنسبة للأجهزة التي حصلت على الوضع الجديد.

كان الهدف من الوضع الجديد هو تحويل الهاتف إلى واجهة بسيطة بأمر صوتي واحد، مع صفحة رئيسية تحتوي على اختصارات للتنقل والمكالمات وتشغيل الموسيقى وخيارات أخرى.

ولمعرفة كون جهازك يحتوي على الوضع الجديد، يجب فتح خرائط جوجل، ومن ثم فتح قائمة (إعدادات التنقل)، وتحديد (إعدادات مساعد جوجل)، وإذا لم يتم تمكينه، فسيتم نقلك إلى قسم إعدادات المساعد الرئيسي.





