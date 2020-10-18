لماذا يعتبر شراء آيفون 11 أفضل من iPhone 12؟

تم الإعلان رسميًا عن هاتف iPhone 12 الجديد، وهو واحد من سلسلة من أربعة أجهزة، ولكن إذا كنت تود شراء هاتف جديد من آبل، فقد يكون من الأفضل لك تجاهل سلسلة iPhone 12 واختيار آيفون 11 الذي تم إصداره عام 2019.

بينما تم إيقاف آيفون 11 Pro و(11 Pro Max) بفضل وصول (12 Pro) و(12 Pro Max)، اعتبرت آبل أن آيفون 11 يستحق سنة أخرى على الأقل في متاجرها. هذا يشير إلى أن آبل تعتقد أنه لا يزال لديها ما تقدمه، وهذا هو السبب في أن (iPhone 11) يمكن أن يكون أفضل لك من iPhone 12 الجديد.

توفير المال:

تم تخفيض سعر آيفون 11 مع وصول iPhone 12 الجديد، حيث يمكنك الحصول على طراز 64 جيجابايت من (iPhone 11) الآن مقابل 599 دولارًا.

السقوط:

يشهد iPhone 12 العديد من التحسينات الجديدة، حيث يتميز بإطارات رفيعة وزجاج (Ceramic Shield) شديد الصلابة، على سبيل المثال لا الحصر، لكن تبدو الهواتف ذات الجوانب المسطحة أكثر سمكًا في اليد، وعادة ما تكون أقل راحة في الإمساك بها لفترات طويلة.

حتى الآن لم تتح لنا الفرصة لحمل iPhone 12 الجديد، لذلك ربما قامت آبل ببعض الخدع السحرية للشعور بالراحة عند حمل الهاتف، لكننا متشككون، ومع ذلك، فإن آيفون 11 جميل ومستدير، ولا توجد مشاكل في حمله باليد.

شبكات الجيل الخامس:

تحب شركات الاتصالات والمصنعون تذكيرنا بمدى روعة تقنية الجيل الخامس، ولم يكن إطلاق iPhone 12 مختلفًا، حيث إن لديه قسم مخصص لإخبارنا كم هو رائع الآن مع شبكات الجيل الخامس.

إذا كنت تفكر في الحصول على هاتف آبل الجديد لمجرد أنه يدعم الجيل الخامس، فتوقف عن ذلك، لأنك لن تحصل على دعم شبكات الجيل الخامس أينما اتجهت اليوم، فهي مازالت قيد الإنجاز.

التحديث:

على الرغم من أن آيفون 11 لا يتمتع بدعم شبكات الجيل الخامس، إلا أنه لن يعد قديمًا في أي وقت قريب، حيث تعد تحديثات iOS السنوية من آبل شيئًا جميلًا، وأحدث تحديث رئيسي لبرامج آبل هو (iOS 14)، وهو يدعم جميع هواتف آبل بدءًا من (iPhone 6S).

iPhone 12 أفضل من آيفون 11:

قامت آبل بإجراء العديد من التحسينات على هاتفها الجديد بما في ذلك تحسين الكاميرات وكفاءة الطاقة والمتانة وأداء الرسومات والبكسل، ودعم (MagSafe) وشبكات الجيل الخامس، وتحسين تسجيل الفيديو والأوضاع الليلية.

يبدو أن iPhone 12 جهازًا رائعًا – لكن هل هو الجهاز المناسب لك؟ قد تجد أن آيفون 11 سيفعل كل الأشياء التي تحتاجها من الهاتف الذكي، وفي بعض الحالات قد يوفر لك تجربة أفضل.





