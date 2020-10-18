لماذا تعتبر ميزة MagSafe هي التغيير الأكبر في هواتف iPhone 12؟

أعلنت شركة آبل خلال الأسبوع الماضي عن سلسلة هواتف (iPhone 12) الجديدة لهذا العام التي تضم 4 هواتف ذات أحجام مختلفة، وتدعم جميعها شبكات الجيل الخامس 5G لأول مرة في هواتف آيفون، كما تدعم جميع الطرز أيضًا ميزة جديدة تُسمي (MagSafe) التي قد تكون نقطة البيع الرئيسية لهواتف آبل هذا العام.

تُسهل ميزة (MagSafe) شحن هواتف (iPhone 12) لاسلكيًا، ولصق حافظات البطاقات ومجموعة متنوعة من الملحقات مغناطيسيًا على خلفية الهاتف، لذلك سنستعرض اليوم سبب كونها أكبر تغيير قامت به آبل في هواتف آيفون هذا العام.

أولًا؛ ما هي MagSafe في هواتف iPhone 12؟

إذا كنت تعتقد أنك سمعت باسم (MagSafe) قبل الإعلان عن هواتف (iPhone 12) فأنت على حق، حيث استخدمتها آبل سابقًا في شحن حواسيب (ماك بوك) قبل التبديل إلى منفذ (USB-C) للشحن ونقل البيانات.

لم تكن تقنية (MagSafe) في حواسيب ماك بوك تقنية لاسلكية، ولكنها كانت عبارة عن سلسلة من موصلات الطاقة المتصلة مغناطيسيًا، وقد صممتها آبل من أجل تسهيل شحن الحاسوب وتقليل أضرار الشحن.

حيث كانت تتيح لمستخدمي حواسيب ماك تثبيت كابل الشحن في مكانه مغناطيسيًا، وكانت تُمثل ميزة أمان لأنها تقلل من إمكانية تلف الكابل أو منفذ الشحن أو تعرض الحاسوب للكسر عند سقوطه نتيجة التعثر بسلك الشحن، وذلك لأنها تسمح بفصل الجهاز بسهولة عند سحب الكابل، وقد تخلت عنها آبل بين عامي 2016 و 2019 واستبدلتها بمنفذ (USB-C) على الرغم من شعبيتها لدى العديد من المستخدمين.

ولكن (MagSafe) في هواتف iPhone 12 مختلفة قليلًا، حيث أصبحت تقنية لاسلكية تتيح لك شحن الهاتف لاسلكيًا بقدرة 15 واطًا، ولصق مجموعة من الملحقات مغناطيسيًا على خلفية الهاتف، مثل حافظة البطاقات، وغيرها الكثير.

ولكن الأمر الأكثر إثارة هو أنها تمهد الطريق في المستقبل لآبل أن تتخلى عن منفذ (Lightning) للشحن – خاصة بعد تخلي آبل من قبل عن منفذ السماعات التقليدي 3.5 مم بسهولة عند إطلاق سماعتها اللاسلكية Airpods – وفي حالة حدوث ذلك فإنه يعني مقاومة أفضل للماء في هواتف آيفون وتوفير مساحة أكبر قي تصميم الهاتف لأشياء أخرى؛ مثل: بطارية أكبر.

الشحن اللاسلكي هو التوجه الجديد في الهواتف الذكية:

قدمت آبل لأول مرة ميزة الشحن اللاسلكي في هاتف (iPhone 8) ولكن حتى في هواتف آيفون 11 كانت هذه الميزة تتوقف عند قدرة شحن 7.5 واط، أما ميزة (MagSafe) فقد ضاعفت قدرة الشحن اللاسلكي لتصبح 15 واطًا، مما يجعل هواتف iPhone 12 تتنافس مع معظم أجهزة أندرويد الأخرى السريعة الشحن.

ولكن هناك شرط للحصول على سرعات الشحن العالية هذه في هواتف آيفون 12 التي تدعم ميزة (MagSafe) وهو استخدام شاحن (MagSafe) معتمد من آبل، أما إذا كنت تستخدم شاحن Qi قديم فستقتصر قدرة الشحن على 7.5 واط. وهذه سياسة تشتهر بها آبل جيدًا، ويعرفها جميع عملائها الآن وهي أن كل تقنية جيدة لابد أن تكون مكلفة.



ولكن ميزة (MagSafe) في هواتف iPhone 12 لا تقتصر على سرعات الشحن اللاسلكي العالية فقط، بل تتميز أيضًا بسهولة الاستخدام، لأن واحدة من أكبر مشاكل الشحن اللاسلكي هي العثور على منطقة الشحن الصحيحة في الشواحن اللاسلكية، حيث يغلق الشاحن والهاتف دائرة الشحن ويبدأ الهاتف بالشحن فعليًا.

وهذا شيء يعاني منه معظم مستخدمي الشواحن اللاسلكية حيث يضع المستخدم الهاتف الذكي على لوحة الشحن ويعود بعد 30 دقيقة ليجد أنه لم يشحن بعد نتيجة لتحرك الهاتف بعيدًا عن منطقة الشحن. تهدف ميزة (MagSafe) إلى حل هذه المشكلة عن طريق اتصال الشاحن بمكانه في الجزء الخلفي من خلال اتصال مغناطيسي قوي للحفاظ على هاتف آيفون والشاحن في مكانهما.

وقد قدمت شركة (Belkin) شاحن جديد يحمل اسم (MagSafe 3-in-1 Wireless Charger) يتيح لك شحن هاتف iPhone 12 بزاوية 45 درجة، كما هو واضح في الصورة التالية:

كما قدمت آبل أول شاحن (MagSafe) خاص بها بسعر 39 دولارًا ولكنه يتيح لك شحن هاتف آيفون فقط، وتخطط آبل أيضًا لتقديم شاحن (MagSafe Duo) المناسب للسفر الذي يتيح لك شحن ساعة آبل وهاتف آيفون في الوقت نفسه.



ملحقات جديدة لهواتف iPhone 12:

بالإضافة إلى الشواحن اللاسلكية؛ من المتوقع أن تظهر خلال الفترة القادمة الكثير من الملحقات المبتكرة من جهات تصنيع خارجية لمستخدمي هواتف آيفون 12، حيث قامت آبل بتخصيص قسم كامل في متجرها عبر الإنترنت لملحقات (MagSafe) التي شملت: حافظات للهواتف مصنوعة من السيليكون تدعم الشحن عبر (MagSafe)، وحافظة جلدية للبطاقات تلتصق مغناطسيًا على خلفية الهاتف.

كما أطلقت شركة (Belkin) شاحن لاسلكي جديد كما ذكرنا سابقًا، وأعلنت شركة (PopSocket) التي تنتج حوامل للهواتف ذات قبضات عن تقديم منتجات تعتمد على (MagSafe).

ليس من الواضح حتى الآن؛ هل ميزة (MagSafe) تدعم نقل البيانات لاسلكيًا أم لا، ولكن من الممكن أن تطورها آبل في المستقبل لتمكين النقل اللاسلكي السريع للبيانات، وبناءً عليه قد تظهر وحدات تخزين خارجية تعتمد على ميزة (MagSafe) للنسخ الاحتياطي ونقل البيانات، تمامًا كما لدينا وحدات تخزين Lightning-USB اليوم.

ولا ننسى مفاتيح الأمان المادية للمصادقة الثنائية، حيث أطلقت شركة (Yubico) العام الماضي مفتاح أمان بمنفذ (Lightning) مصمم للعمل مع أجهزة آيفون وآيباد من آبل، لذلك من المتوقع خلال العام القادم أن نرى مفاتيح أمان تعتمد على ميزة (MagSafe).

تتطور الهواتف الذكية باستمرار، حيث تتحسن الكاميرات باستمرار، وتزداد سرعة المعالجات، مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G سواء كان في هواتف أندرويد أو آيفون. ولكن لا توجد شركة تصنع هواتف أندرويد لديها نظام للشحن اللاسلكي وتثبيت مجموعة متنوعة من الملحقات في الجزء الخلفي من الهاتف، مثل: هواتف iPhone 12 الجديدة من آبل، لذلك تعتبر ميزة (MagSafe) أهم ميزة قدمتها آبل هذا العام، بل إنها أهم من دعم هواتفها شبكات 5G، لأنها تعتبر نقطة الاختلاف والجذب الأولى للشباب لشراء هواتف iPhone 12.





