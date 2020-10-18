كيف يمكنك تعطيل التوصيات المقترحة في Google TV؟

تحتوي واجهة جوجل الجديدة التي تُسمى (جوجل تي في) Google TV – وهي الواجهة الجديدة لنظام (Android TV) مع أجهزة Chromecast الجديدة التي أطلقتها جوجل هذا العام – على شاشة رئيسية مليئة بتوصيات المحتوى بناءً على عادات المشاهدة السابقة الخاصة بك، حيث يمكن لهذه التوصيات أن تُشتت تركيزك إذا كنت تريد متابعة محتوى معين، مما يتطلب منك تعطيلها للحصول على واجهة أقل ازدحامًا.

إليك كيفية تعطيل التوصيات المقترحة في Google TV؟

لتعطيل التوصيات في Google TV يجب عليك تفعيل (وضع التطبيقات فقط) Apps Only Mode الذي يتيح لك إيقاف تشغيل معظم التوصيات، ولكن لا تزال هناك نقطتين رئيستين يجب عليك الانتباه إليها:

أولاً: يزيل (وضع التطبيقات فقط) وصولك إلى ميزة (قائمة المشاهدة) Watchlist ومكتبة أفلام جوجل بلاي، ومع ذلك، لا يزال بإمكانك عرض هذا المحتوى من تطبيق Google TV في الهاتف الذكي.

ثانيًا: سيتم تعطيل علامة التبويب (بحث) Search، ووظيفة (مساعد جوجل الذكي) Google Assistant.

إذا كنت موافقًا على كل ذلك، ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

قم بتحديد رمز ملفك الشخصي في أعلى الجهة اليسرى من الشاشة الرئيسية، ثم حدد خيار (الإعدادات) Settings من القائمة المنبثقة التي تظهر لك.

اضغط على خيار (الحسابات وتسجيل الدخول) Accounts & Sign In، ثم حدد حساب جوجل الخاص بك وهو الحساب نفسه المتصل بالشاشة الرئيسية.

قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار (وضع التطبيقات فقط) Apps Only Mode إلى وضع الإيقاف.

ستظهر لك شاشة توضح كل ما سيتم تعطيله في (وضع التطبيقات فقط)، اضغط على خيار (متابعة) Continue.

من الآن سيتم إيقاف التوصيات في شاشة Google TV الرئيسية وستبدو الشاشة مثل الصورة التالية:

ملاحظة: سيظل صف (Highlights) الموجود في الجزء العلوي يعرض لك عددًا قليلاً من التوصيات ولكن ستتم إزالة كل شيء آخر، وتذكر أنه لا يمكنك استخدام مساعد جوجل الذكي في (وضع التطبيقات فقط) إلا أن هذه الواجهة قد تظل مفضلة لك إذا كنت ترغب في بقاء الواجهة بسيطة وغير مزدحمة، حيث ستظهر الآن تطبيقاتك المثبتة فقط في شاشة التلفاز الرئيسية، كما يجب عليك تعطيل الوضع إذا أردت تثبيت أي تطبيقات أو ألعاب على Google TV.



الجدير بالذكر أن جوجل قامت بتغير اسم تطبيق (Google Play Movies & TV) ليصبح (Google TV)، لكن هذا التغيير لن يحدث بشكل فوري،ويُعد التطبيق بمثابة متجر جوجل لاستئجار وشراء الأفلام وتجميع المحتوى، ويمكنه جلب الأفلام والبرامج من خدمات مختلفة، مثل: نيتفليكس و (Hulu) و (Disney) و (HBO Max) وغيرها، ووضع كل شيء في مكان واحد.

وأصبحت تسمية (Google TV) محيرة بعض الشيء، إذ بالإضافة إلى كونه التطبيق المذكور سابقًا، فهو أيضًا اسم لواجهة جوجل الجديدة العاملة مع (Android TV) على جهاز كروم كاست الجديد المسمى (Chromecast with Google TV).





