كيفية استخدام ميزة الدندنة من جوجل للبحث عن الأغاني التي لا تتذكرها

في بعض الأحيان؛ قد يعلق لحن أغنية ما في عقلك، ولكنك لا تتذكر اسمها أو أيًا من كلماتها، وتريد الوصول إلى هذه الأغنية. فيما سبق كان ذلك صعبًا، لذلك قدمت جوجل ميزة جديدة تساعدك في الوصول إلى هذه الأغنية عن طريق دندنة اللحن بصوت واضح فقط، حيث لا يلزم وجود كلمات الأغنية أو اسم الفنان أو الصوت المثالي.

أضافت شركة جوجل ميزة جديدة إلى محرك البحث الخاص بها تُسمى (الدندنة للبحث) Hum to Search تتيح لك العثور على الأغنية التي لا تتذكر منها سوى جزء من لحنها عن طريق دندنة هذا اللحن بأي طريقة يمكنك فعلها.

تتوفر هذه الميزة في تطبيق (جوجل) Google للأجهزة المحمولة، ولا تقلق؛ لست بحاجة إلى صوت مثالي لاستخدامها، حيث تعمل مع الطنين أو الصفير أو أي شيء آخر يمكنك القيام به لتقليد اللحن العالق في رأسك.

تعتمد هذه الميزة في عملها على تقنيات التعلم الآلي لتحديد الأغاني المتطابقة، حيث ستعرض لك جوجل النتائج بناءً على مدى احتمالية وجود تطابق مع اللحن، وبعد ذلك ستتمكن من الضغط على أي نتيجة من نتائج البحث للاستماع إلى الأغاني التي تظهر لك، تمامًا كما تفعل مع أي أغنية أخرى بحثت عنها في محرك بحث جوجل.

بعد ذلك؛ يمكنك تحديد أفضل تطابق واستكشاف معلومات حول الأغنية، واسم الفنان، وعرض أي مقاطع فيديو موسيقية مصاحبة أو الاستماع إلى الأغنية عبر تطبيق الموسيقى المفضل لديك، والعثور على كلمات الأغنية عند توفرها.

إليك كيفية استخدم ميزة الدندنة الجديدة من جوجل للبحث عن الأغاني التي لا تتذكرها:

لاستخدام ميزة (الدندنة للبحث) الجديدة؛ يجب عليك تحديث تطبيق جوجل في هاتفك لأحدث إصدار من خلال متجر جوجل بلاي، وإذا كنت تستخدم هاتف آيفون أو جهاز آيباد يمكنك تنزيل التطبيق من آب ستور.

انتقل إلى تطبيق جوجل في هاتفك.

اضغط على أيقونة الميكروفون في شريط البحث.

عندما تظهر شاشة الاستماع؛ سترى زر (البحث عن أغنية) Search A Song اضغط عليه.

ابدأ بدندنة لحن الأغنية التي تحاول التعرف عليها، كما يمكن لهذه الأداة أيضًا مساعدتك في تحديد أغاني أو مقاطع موسيقية تشغلها في جهازك وتريد معرفة المزيد من المعلومات عنها.

إذا تمكنت جوجل من العثور على نتائج مماثلة، فستظهر النتائج مصنفة بنسب مطابقة، وإذا لم تظهر أغنيتك في أعلى النتائج يمكنك الضغط على خيار (المزيد من النتائج) More Results.

إذا لم تتمكن جوجل من التعرف على الأغنية، فستظهر لك رسالة تقول (تعذر العثور على نتيجة متطابقة)، وهنا يمكنك النقر على خيار (المحاولة مرة أخرى) Try Again الذي يظهر لك للتجربة مرة أخرى.





