فيسبوك عملت على حرمان مواقع الأخبار اليسارية من الزوار

أفادت صحيفة (وول ستريت جورنال) بأن شركة فيسبوك أجرت تغييرات على خوارزمية صفحة (آخر الأخبار) في عام 2017 لتقليل ظهور المواقع الإخبارية ذات الميول اليسارية، مثل: Mother Jones على منصتها، وقد وافق الرئيس التنفيذي (مارك زوكربيرج) شخصيًا على التغييرات.

ولكن مدير تحرير موقع Mother Jones للنمو والاستراتيجية (بن دريفوس) كتب أنه في اجتماعات متعددة مع المديرين التنفيذيين لشركة فيسبوك في عامي 2017 و2018، طمأنوه أنه في حين أن حركة المرور قد تنخفض، ولكن ذلك لن يكون “بطريقة تفضّل أو لا تفضل أي ناشر أو فئة من الناشرين”.

ووفقًا لصحيفة (وول ستريت جورنال)، أعرب بعض المديرين التنفيذيين للسياسات في فيسبوك عن مخاوفهم في عام 2017 بشأن التغييرات المعلقة في خوارزمية (آخر الأخبار) التي اعتقدوا أنها قد يكون لها تأثير أكبر على المواقع الإخبارية ذات الاتجاه الصحيح، مثل: Daily Wire. لذلك أجرى المهندسون تغييرات على الخوارزمية ليكون لها تأثير أكبر على حركة المرور إلى المواقع ذات الميول اليسارية.

وقال متحدث باسم فيسبوك لصحيفة (وول ستريت جورنال): “لم نُجرِ أي تغييرات بقصد التأثير على الناشرين الأفراد”.

وفي عام 2019، كتب محررو موقع Mother Jones أن الموقع قد شهد انخفاضًا حادًا في جمهوره على فيسبوك، مما أدى إلى خسارة نحو 600,000 دولار على مدار 18 شهرًا.

وقالت الرئيسة التنفيذية (مونيكا باورلين): إن هذا التراجع يعني أن المنظمة لا تستطيع ملء المناصب أو متابعة بعض المشاريع. وأضافت أنها وآخرين في Mother Jones لم يعتقدوا أن الموقع كان مستهدفًا على وجه التحديد.

ويُعتقد أن علاقة فيسبوك أصبحت على مدى السنوات الماضية متوترة مع قطاع صناعة الأخبار، فقد كان لأعمالها الإعلانية، والتعديلات المستمرة على (آخر الأخبار) تأثير اقتصادي مباشر على الصناعة. وفشلت محاولات فيسبوك في الشراكة مع صناعة الصحافة في معظمها فشلاً ذريعًا.





