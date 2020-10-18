جوجل تنهي Hangouts مع الدفع نحو Chat

أعلنت شركة جوجل عن خطتها لنقل مستخدمي (Google Hangouts) إلى (Google Chat) العام المقبل.

وكجزء من التغيير ، يصبح (Google Chat)، وهو تطبيق مراسلة لم يكن متوفرًا في السابق إلا للعملاء الذين يدفعون، تطبيقًا مجانيًا متاحًا داخل جيميل وكتطبيق مستقل.

وتقول جوجل: إنه يحتوي على ميزات (Google Hangouts)، مثل المراسلة الفردية والجماعية، بالإضافة إلى القدرة على الإرسال إلى البريد الوارد، والبحث الأسرع، وردود الأيموجي، والردود المقترحة.

وتبدأ جوجل في النصف الأول من عام 2021 بنقل الجميع من (Google Hangouts) إلى (Google Chat)، مع نقل المحادثات وجهات الاتصال والمحفوظات تلقائيًا.

ولم تشرح كيف سيتم تنفيذ الانتقال لمستخدمي الإصدار المجاني من (Google Hangouts)، وتقول: إنها ستوفر إرشادات أكثر تحديدًا حول الخطوات التي يتعين على المستخدمين اتخاذها عند بدء عملية النقل.

وتوضح جوجل أن فائدة (Google Chat) تتمثل في تسهيل التخطيط مع الآخرين بشأن الأهداف والاهتمامات المماثلة، والمشاركة والتعاون في الملفات، وتعيين المهام.

وكان مستقبل (Google Hangouts) غير مؤكد لبعض الوقت، مع وجود تقارير في عام 2018 تفيد بأن جوجل كانت تخطط لإغلاقه في عام 2020 والتركيز على (Google Meet) و (Google Chat).

وقالت جوجل: إن الانتقال من (Google Hangouts) المجاني إلى (Google Chat) المجاني سيحدث تدريجيًا.

ويتم اعتبار أن (Google Chat) قد حل محل (Google Hangouts) بعد انتقال جميع المستخدمين وعملاء (Google Workspace) المجانيين إلى (Google Chat).

ونشرت جوجل تحديثًا حول ترحيل عملاء (Google Workspace) من (Google Hangouts) إلى (Google Chat) يشير إلى أواخر عام 2021 كإطار زمني لإنهاء (Google Hangouts) بالنسبة لعملاء (Google Workspace) على الأقل.

ويتم ترحيل جميع عملاء (Google Workspace) إلى إعداد (Chat Preferred) في مرحلة ما بعد الربع الثاني من عام 2021 ما لم يقرر المشرفون إلغاء الاشتراك في هذا التغيير.

ويتم فرض التبديل إلى (Chat Preferred) بالنسبة لعملاء (Google Workspace) في أواخر عام 2021 مع عدم وجود خيار للمسؤولين لإلغاء الاشتراك.

وتلاحظ جوجل: يحل (Google Chat) محل (Google Hangouts) الكلاسيكي بالكامل، ولن يكون هناك خيار لإلغاء الاشتراك في هذه المرحلة.

وتعد جوجل عملاء (Workspace) بأنها ستقدم إشعارًا مدته أربعة أسابيع على الأقل عبر مدونة (Google Workspace Updates) قبل بدء كل مرحلة.

وتمثل هاتان المرحلتان المرحلتين الأخيرتين من خمس مراحل في الجدول الزمني للانتقال إلى (Google Chat).

ويتم نقل جميع عملاء (Google Hangouts) الكلاسيكي المتبقين إلى (Chat Preferred) في أواخر عام 2021، مع استبدال (Google Hangouts) الكلاسيكي بالكامل بتطبيق (Google Chat).





