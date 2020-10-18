أمازون السعودية.. أفضل العروض والتخفيضات على الأجهزة الإلكترونية اليوم 

يقدم موقع أمازون السعودية الكثير من العروض والتخفيضات يوميًا تحت اسم (صفقات اليوم) Today’s Deals، حيث يمكنك العثور على بعض الخصومات الجيدة باستمرار.

سنقدم اليوم أفضل 7 عروض متاحة على الأجهزة الإلكترونية في موقع أمازون السعودية:

1- ساعة آبل Watch Series 3:

تتميز ساعة آبل (Watch Series 3) بالتصميم الأنيق، وطريقة الإعداد البسيطة.

الشاشة: من نوع Retina تعمل باللمس، ومغطاة بطبقة من زجاج (Ion-X) للحماية من الخدوش والصدمات.

الهيكل: الألمنيوم.

السوار: سوار رياضي مصنوع من السيليكون.

تعمل الساعة بمعالج آبل (S3) الذي يقدم أداءً جيدًا، وشريحة (W2) اللاسلكية التي توفر لك اتصالًا فعالًا عند إقران الساعة مع هاتفك.

تدعم (نظام تحديد المواقع) GPS.

تدعم ميزة مقاومة المياه حتى 50 مترًا مما يتيح لك استخدامهما أثناء من السباحة.

اللون: الرمادي.

الخصم: 31%.

السعر: تتوفر الساعة بسعر 1399 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 31%، أي بسعر 964 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

2- هاتف iPhone SE 2020:

المعالج: A13 Bionic من آبل.

الشاشة: من نوع LCD تطلق عليها آبل اسم (Retina HD) مقاسها 4.7 بوصات، بدقة 1334 × 750 بكسلًا، وبكثافة 326 بكسلًا في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 3 جيجابايت.

الكاميرا الخلفية: أحادية العدسة بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، ذات نطاق عريض للرؤية، وتدعم تقنية التثبيت البصري، والتقريب الرقمي بمعدل 5x.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 7 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا.

البطارية: سعتها 1821 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واطًا حيث يمكن شحنها بنسبة 50% خلال 30 دقيقة، وتدعم الشحن اللاسلكي باستخدام شواحن Qi.

اللون: الأبيض.

الخصم: 14%.

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 2199 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 14% أي بسعر 1889 ريالًا سعوديًا، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

3- هاتف سامسونج Galaxy Note 10 Plus:

المعالج: معالج سامسونج (Exynos 9825) ثماني النوى.

الشاشة: من نوع (Dynamic AMOLED) بمقاس 6.8 بوصات، وبدقة 1440 × 3040 بكسلًا، وبكثافة 498 بكسلًا في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 256 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 12 جيجابايت.

الكاميرا: رباعية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، والثانية: بدقة 16 ميجابكسل عريضة الزاوية، والثالثة: عدسة (TelePhoto) بدقة 12 ميجابكسل، والرابعة: عدسة للعمق ToF تطلق عليها سامسونج اسم DepthVision.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 10 ميجابكسل.

البطارية: بسعة 4300 ميلّي أمبير/الساعة، مع دعم الشحن الفائق السرعة بقدرة 45 واطًا، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي بقدرة قد تصل إلى 20 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي Wireless PowerShare.

اللون: الأبيض.

نسبة الخصم: 36%

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 4379 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 36%، أي بسعر 2799 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

4- هاتف سامسونج Galaxy S20 FE:

المعالج: (Exynos 990) ثماني النوى من سامسونج.

الشاشة: من نوع (Super AMOLED 2X) بمقاس 6.5 بوصات، وبدقة 1080 × 2400بكسلًا، وبكثافة 400 بكسل في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 8 جيجابايت.

الكاميرا: ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، والثانية: بدقة 12 ميجابكسل عريضة الزاوية، والثالثة: عدسة (TelePhoto) بدقة 8 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 32 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 4K.

البطارية: بسعة 4500 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 25 واطًا، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي Wireless PowerShare.

اللون: الأزرق.

نسبة الخصم: 14%

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 2999 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 14%، أي بسعر 2579 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

5- الجهاز اللوحي Galaxy Tab S6:

المعالج: (Snapdragon 855) ثماني النوى من كوالكوم.

الشاشة: من نوع (Super AMOLED) بمقاس 10.5 بوصات، وبدقة 1600 × 2560 بكسلًا، وبكثافة 287 بكسلًا في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 6 جيجابايت.

الكاميرا: ثنائية العدسات؛ الأساسية: بدقة 13 ميجابكسل، والثانية: بدقة 5 ميجابكسل عريضة الزاوية.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 8 ميجابكسل.

البطارية: بسعة 7040 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 15 واطًا.

يأتي الجهاز مع قلم سامسونج الإلكتروني

اللون: الأزرق.

نسبة الخصم: 11%

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 3100 ريال سعودي، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 11%، أي بسعر 2749 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

6- شاشة Samsung 49 Inch FHD Smart LED TV:

تأتي شاشة سامسونج (Samsung 49 Inch FHD Smart LED TV) بتصميم أنيق مع قاعدة لسطح الطاولة تُسهل عليك وضعها في أي مكان.

مقاس الشاشة: 49 بوصة.

الدقة: 1920 × 1080 بكسلًا.

تقدم لك ميزة (HDR) كل التفاصيل بوضوح، حتى في أكثر المشاهد سطوعًا أو ظلامًا.

تدعم تقنية (PurColor) التي تتيح لك مشاهدة المحتوى بألوان طبيعية تنقل لك التفاصيل كلها بوضوح تام أقرب إلى الواقع.

تقدم تقنية (Dolby Digital Plus) صوتًا قويًا، كما يوزع مكبر الصوت 2CH الصوت في المكان، وتتيح لك ميزة (Multiroom Link) إعداد نظام صوتي موحد من خلال توصيل الشاشة بالسماعات والأجهزة المتوافقة.

تضم هذه الشاشة منفذين (HDMI) لتوصيل أجهزة الوسائط المتعددة مثل: وحدة التحكم في الألعاب أو مشغل الموسيقى بالشاشة بسهولة، ومنفذ (USB) لتوصيل وحدات التخزين الخارجية.

كما تدعم الاتصال اللاسلكي عبر شبكة الواي فاي، والاتصال السلكي عبر كابل Ethernet.

اللون: الأسود.

الخصم: 13%

السعر: تتوفر هذه الشاشة بسعر 1899 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها في موقع أمازون السعودية مع خصم 13%، أي بسعر 1650 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

7- جهاز تقنية الهواء PHILIPS AC1215/90:

إذا كنت لا تستطيع قضاء ساعات طويلة في الهواء الطلق، فيمكنك الاعتماد على جهاز (PHILIPS AC1215/90) الذي يوفر لك هواءً نقي وصحي على الدوام.

يأتي هذا الجهاز بواجهة مستخدم تعمل باللمس موجودة في الجزء العلوي للتشغيل وضبط الاعدادات، كما تتيح لك مراقبة جودة الهواء لحظيًا من خلال الدائرة الملونة الموجودة في الوسط، حيث تتبدل بين أربعة ألوان تتدرج من الأزرق الذي يدل على هواء نقي، إلى الأحمر الذي يدل على انخفاض جودة الهواء.

يوفر لك فلتر NanoProtect HEPA السميك جدًا حماية على مدار الساعة، حيث إنه مصمم لتنقية الهواء بفعالية ويتميّز بفترة استخدام طويلة لمقاومة الجسيمات المحمولة بالهواء.

بفضل تنبيه حماية الهواء الصحيّ، ستدرك سريعًا متى يحين وقت استبدال الفلتر، وفي حالة عدم تغيير الفلتر بسرعة يتوقف الجهاز عن العمل لتفادي التنقية غير المجدية. وبالتالي، ضمان توفير هواء صحيّ أكثر على الدوام.

تتميّز تقنية (VitaShield IPS) مع تصميمها الأيروديناميكي وفلتر (NanoProtect Pro) بتعزيز تنقية الهواء بمعدل يصل إلى 270 م3/الساعة، ويمكنها إزالة الجسيمات الصغيرة جدًا التي يبلغ حجمها 0,02 ميكرون، كما أنها تعمل على فلترة الغازات المؤذية والمضرة أيضًا.

اللون: الأبيض.

الخصم: 31%.

السعر: يتوفر هذا الجهاز بسعر 1160 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها في موقع أمازون السعودية مع خصم 31%، أي بسعر 799 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.





