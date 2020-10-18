3 أسئلة يجب أن تُجيب عليها أولًا قبل شراء هاتف ذكي جديد في 2020؟

مع إطلاق معظم شركات الهواتف الذكية للطرز الجديدة من هواتفها لهذا العام 2020 وآخرها شركة آبل التي كشفت عن سلسلة هواتف آيفون 12 خلال الأسبوع الماضي، نجد أن الكثير من المستخدمين قد يواجهون إغراءات إعلانية لا مثيل لها لدفعهم لترقية هواتفهم الذكية الحالية إلى أحد طرز الهواتف التي اُطلقت في الفترة السابقة.

ولكن الخبر السار هو أن معظم الهواتف الذكية الحديثة التي أطلقت خلال العامين السابقين تعتبر قوية جدًا وموثوقة لدرجة أن معظمنا ربما لن نحتاج إلى ترقية هواتفنا القديمة، ومع ذلك، إذا كنت تفكر في شراء هاتف ذكي جديد أُطلق خلال هذا العام، فإليك 3 أسئلة يجب أن تطرحها على نفسك أولًا لتحديد هل الوقت قد حان للتفكير في شراء هاتف جديد أم لا؟

1- هل لا يزال بإمكان هاتفك الحالي الحصول على تحديثات نظام التشغيل؟

إذا كان هاتفك الذكي قديمًا جدًا لدرجة أن الشركة المُصنعة لم تعد تُصدر أي تحديثات لنظام التشغيل الذي يعمل به، فقد تحتاج إلى التفكير في شراء هاتف جديد، حيث إنه بدون أحدث إصدار من نظام التشغيل قد تفوتك إصلاحات الأخطاء الهامة وتحسينات الأمان، وربما قد تتوقف بعض تطبيقاتك المفضلة عن العمل بشكل صحيح.

لمستخدمي هواتف آيفون ووفقًا لموقع شركة آبل نجد أن أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS 14 سيعمل فقط في هاتف iPhone 6S والإصدارات الأحدث، بينما الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد سوف تتلقي تحديثات نظام التشغيل لمدة زمنية عادةً تتراوح ما بين العامين إلى ثلاثة أعوام.

2- هل هاتفك الذكي غير قابل للإصلاح؟

إذا كان هاتفك لا يزال قادرًا على الحصول على أحدث إصدار من نظام التشغيل ولكن به مشكلات أخرى، مثل: استنزاف طاقة البطارية بشكل سريع، أو شاشة مكسورة، فيمكنك مقارنة تكلفة إصلاح الشاشة أو استبدال البطارية بسعر شراء هاتف ذكي جديد وإذا كانت التكلفة أقل بكثير ومواصفات الجهاز تتيح لك استخدامه لمدة عام إضافي، فقم بخطوة الإصلاح حاليًا، لحين انتشار شبكات 5G بشكل أكبر، وبعد هذا العام فكر في شراء هاتف جديد يدعم شبكات 5G.



لكن في مرحلة ما ستجد أن الهاتف لا يستحق تكلفة إصلاحه، حينها يجب عليك التفكير في الحصول على واحد جديد، والخبر السار هو أنه ليس عليك دفع 1000 دولار، بدلًا من ذلك يمكنك شراء أحد الهواتف ذات الميزانية المنخفضة والمواصفات القوية التي تلبي معظم احتياجاتك مثل: هاتف Pixel 4A من جوجل أو iPhone SE 2020 من آبل، أو هاتف Galaxy S20 FE أو Galaxy A50 من سامسونج.

3- هل أنت راضي عن أداء هاتفك الحالي؟

إذا كنت تشعر أن هاتفك الحالي لا يفي باحتياجاتك من حيث الميزات أو سرعة الأداء أو جودة الكاميرا، فمن المعقول تمامًا أن تقوم بشراء هاتف ذكي جديد، وتذكر حاول اتخاذ القرار بناءً على احتياجاتك ورغباتك وليس بسبب مشاهدتك لإعلان ما.





