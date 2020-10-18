آبل قد تطرح أول جهاز ماك بمعالج Apple silicon قريبًا

تشير الأنباء إلى أن شركة آبل تستعد لعقد حدث خاص خلال شهر نوفمبر للإعلان عن أول أجهزة ماكنتوش العاملة بمعالج (Apple silicon).

ووفقًا لما ذكره المسرب جون بروسر (Jon Prosser)، دون ذكر مصادر، فإن الحدث الخاص القادم سيركز على أجهزة ماكنتوش العاملة بمعالج “ARM”، المعروف أكثر باسم (Apple silicon).

وقال بروسر في تغريدة “للتأكيد، هناك حدث (ARM Mac) في شهر نوفمبر، وقد يكون في يوم 17 نوفمبر.

وكانت وكالة بلومبرغ قد نشرت تقريرًا جديدًا الأسبوع الماضي يزعم أن شركة آبل تخطط للكشف عن أول جهاز ماكنتوش بمعالج (Apple silicon) إلى جانب منتجات أخرى في حدث خلال شهر نوفمبر.

ويشير التقرير إلى أن الحاسب الجديد العامل بمعالج (Apple silicon) سينضم إلى تحديثات الخطوط القائمة العاملة بمعالجات إنتل.

وأكدت الشركة المصنعة لهواتف آيفون سابقًا أنها ستستمر في الاعتماد على معالجات إنتل أثناء انتقالها إلى رقاقتها الخاصة.

ولا يزال من غير الواضح ما هو طراز ماكنتوش الذي سيكون أول من يحصل على معالج (Apple silicon).

وزعمت شائعات في شهر يونيو أن شركة آبل تخطط لإحياء جهاز ماك بوك (MacBook) بقياس 12 إنشًا بمعالج “A14X”.

وقال تقرير من صحيفة تشاينا تايمز (China Times) الصادرة باللغة الصينية في شهر أغسطس: إن الجهاز يتميز بوحدة معالجة رسومات خاصة، ومنفذ (USB-C)، ويزن أقل من 1 كجم، ويبلغ عمر البطارية بين 15 و 20 ساعة، ويشاع أيضًا وجود اتصال (5G) مدمج.

وقدم المحلل مينج تشي كو (Ming-Chi Kuo)، المتمتع بسجل حافل فيما يتعلق بالتنبؤ بإطلاق منتجات آبل، في شهر يوليو جدولًا زمنيًا يربط كلاً من (MacBook Pro) بقياس 13.3 إنشًا و (MacBook Air) المجدد برقاقة (Apple silicon)، بحيث يتم تحديثهما في الربع الأخير من عام 2020.

ومن المتوقع أن يتبع ذلك إطلاق طرز (MacBook Pro) بقياس 14 و 16 إنشًا وجهاز بشكل جديد كليًا في الربع الثاني أو الثالث من عام 2021، وذلك حسبما قال كو.

ويقال: إن معالجات آبل الأولى لأجهزة ماكنتوش تحتوي على 12 نواة، ومن ضمنها 8 نوى عالية الأداء و 4 نوى موفرة للطاقة، كما يقال: إن شركة آبل تستكشف معالجات ماكنتوش بأكثر من 12 نواة في المستقبل، حيث تصمم الشركة جيلًا ثانيًا من معالجات ماكنتوش استنادًا إلى شريحة (A15).





