ميزة الدندنة للبحث من جوجل تكتشف الأغنية

أضافت شركة جوجل ميزة جديدة تسمى “الدندنة للبحث” إلى أدوات البحث الخاصة بها، بحيث تتيح الميزة لك دندنة أو غناء الأغنية العالقة في رأسك لمدة 15 ثانية، ثم استخدام تقنيات التعلم الآلي لمحاولة التعرف عليها.

وقالت جوجل: نعلم مدى الإحباط الذي تشعر به عندما لا تتذكر اسم أغنية أو أي من الكلمات، بينما لا يزال اللحن عالقًا في رأسك، ويمكن للميزة الجديدة الآن مساعدتك في اكتشاف ذلك، حيث لا يلزم وجود كلمات أغاني أو اسم فنان أو صوت مثالي.

وتعتمد هذه الميزة على تقنية التعرف على الموسيقى التي طورها فريق أبحاث الذكاء الاصطناعي، وأطلقت جوجل ميزة (Now Playing) لهواتف بيكسل 2 في عام 2017، وذلك باستخدام شبكات عصبونية عميقة للتعرف على الموسيقى.

وأدخلت الشركة التقنية نفسها في عام 2018 إلى ميزة (SoundSearch) في تطبيق جوجل، ووسعت نطاق الوصول إلى قائمة تضم ملايين الأغاني.

وتتاح الميزة الجديدة في تطبيق جوجل عبر كل من أندرويد وآي أو إس، أو في مساعد جوجل الذكي – فقط اسأل جوجل “ما هي الأغنية؟” أو انقر على زر “البحث عن أغنية” المضاف حديثًا، ثم دندن الأغنية.

وتعرض لك جوجل بعد ذلك النتائج بناءً على مدى احتمالية وجود تطابق، وبعد ذلك ستتمكن من النقر فوق النتائج للاستماع إليها، تمامًا كما تفعل مع أي أغنية أخرى بحثت عنها في بحث جوجل.

وتقول جوجل: إن الميزة تعمل عن طريق استخدام نماذج التعلم الآلي الخاصة بها لتحويل الصوت إلى تسلسل قائم على الأرقام يمثل لحن الأغنية، بحيث يمكن مقارنته بعد ذلك بالأغاني الموجودة.

وتوضح عملاقة البحث أنها دربت هذه النماذج عبر مجموعة متنوعة من المصادر، ومن ضمنها غناء أو تصفير أو دندنة البشر، بالإضافة إلى تسجيلات الاستوديو الحقيقية.

ويمكن لخوارزميات جوجل تجريد أشياء، مثل الآلات الموسيقية ونبرة صوت المغني، للتركيز على هذا التسلسل الرقمي فقط في عملية مطابقة الأغنية..

ويجب أن تعمل ميزة الدندنة للبحث – التي أعلنت عنها جوجل إلى جانب العديد من الميزات الأخرى المتعلقة بالبحث خلال حدث (Search On) – مع مختلف الأصوات، بغض النظر عن كون المستخدم لديه طبقة صوتية مثالية.

ووفقًا لشركة جوجل، فإن الناس يسألون جوجل حول الأغنية التي يتم تشغيلها ما يقرب من 100 مليون مرة كل شهر.

وتتوفر ميزة الدندنة للبحث الجديدة باللغة الإنجليزية عبر نظام التشغيل آي أو إس وبأكثر من 20 لغة عبر نظام أندرويد، مع وجود خطط لإضافة المزيد في المستقبل.





