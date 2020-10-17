كارل باي يترك شركة ون بلس بشكل مفاجئ

أكد كارل باي (Carl Pei)، صانع العلامة التجارية ون بلس (OnePlus) والوجه العام للشركة منذ فترة طويلة والمؤسس المشارك، رحيله عن شركة الهواتف الذكية.

وكان من الصعب الحديث عن ون بلس (OnePlus) كشركة ناشئة للهواتف الذكية منذ ظهور علاقاتها الوثيقة مع (Oppo) و (Vivo) و (BBK) العملاقة للإلكترونيات.

وبصفته مسوقًا ومنشئًا للعلامة التجارية، فقد استخدم باي مزيجًا من الوعود الجريئة والكلام الحقيقي والحملات التسويقية غير التقليدية لتحويل عشاق الهواتف الذكية إلى مجتمع من عشاق ون بلس.

وفي إحدى المشاركات عبر منتديات ون بلس، قال باي: إنه يتطلع إلى قضاء بعض الوقت من أجل التخلص من الضغط والتواصل مع عائلته، دون التطرق إلى سبب قيامه بالرحيل الآن.

وتشير الشائعات إلى أنه كان على خلاف مع زميله المؤسس والرئيس التنفيذي، بيت لاو (Pete Lau)، وأن باي غادر ليبدأ مشروعه الجديد، لكن كلامه لا يبدو ككلام شخص غادر للعمل في وظيفة جديدة.

وفي كلتا الحالتين، يبدو الأمر مفاجئًا، حيث أشارت التقارير إلى أن باي قد ترك الشركة منذ عدة أيام، ولم تكن شركة ون بلس مستعدة للإجابة على أسئلة حول المكان الذي ذهب إليه ولماذا.

وربما لم ترغب الشركة في صرف الانتباه عن الهاتف الجديد الذي أطلقته قبل عدة أيام (OnePlus 8T).

وقاد كارل باي تطوير هاتف ون بلس الأقل تكلفة المسمى (OnePlus Nord)، وقال: اتخذت القرار الصعب المتمثل في الوداع بعد ما يقرب من 7 سنوات في ون بلس.

وأضاف: لم يكن العالم بحاجة إلى علامة تجارية أخرى للهواتف الذكية في عام 2013، لكننا رأينا طرقًا للقيام بالأشياء بشكل أفضل وحلمنا بتغيير الأمور عبر طرح منتجات أفضل لمستخدمينا بأسعار معقولة.

وأكمل كلامه قائلًا: لقد أصبحت ون بلس الآن قوة لا يستهان بها عندما يتعلق الأمر بالهواتف الذكية الرائدة، ومع خط إنتاج نورد (Nord) الجديد، سيستمر هذا النجاح في قطاعات السوق الجديدة.

وقال: كانت ون بلس في السنوات الماضية تركيزي الوحيد، وكان على كل شيء آخر أن يتنحى جانبًا، وإنني أتطلع إلى أخذ بعض الوقت للتخلص من الضغط والتواصل مع عائلتي وأصدقائي، ومن ثم أتبع قلبي إلى الخطوة التالية.





