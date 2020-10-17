سامسونج تتصدر مبيعات الهواتف في أغسطس وتوسع الفجوة مع هواوي

أفاد تقرير من شركة أبحاث السوق (كاونتر بوينت ريسيرتش) Counterpoint Research بأن شركة سامسونج احتلت المركز الأول في سوق الهواتف الذكية العالمي في شهر آب/ أغسطس، حيث استحوذت على 22 في المئة من حصة السوق.

وفي شهر نيسان/ أبريل الماضي، خسرت شركة سامسونج المركز الأول لصالح هواوي بسبب الانخفاضات الحادة في أسواقها الرئيسية في الهند، وأوروبا. ولكن في شهري تموز/ يوليو، وآب/ أغسطس، انتعشت شركة سامسونج مع تعافي السوق الهندي بعد الخروج من حالة الإغلاق التي عمّت البلاد.

ووصلت سامسونج الآن إلى أعلى حصة لها في السوق في الهند منذ عام 2018 من خلال اعتماد إستراتيجية بيع قوية من خلال الإنترنت للاستفادة من الفرض الناشئة بسبب المشاعر المعادية للصين في البلاد.

وتعمل سامسونج على توسيع الفجوة بينها وبين شركة هواوي التي تحتل المركز الثاني. وبعد تحقيق أعلى حصة عالمية لها بنسبة 21 في المئة في شهر نيسان/ أبريل الماضي، من المتوقع أن تنخفض حصة هواوي في السوق أكثر في المستقبل بسبب العقوبات الأمريكية التجارية المستمرة.

وتمكنت آبل من الحفاظ على حصتها خلال المدة الماضية، ولكن مع إطلاق هواتف (آيفون 12) الجديد في 13 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، نتوقع أن ترتفع المبيعات، ولكن في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وذلك بسبب أن الإطلاق جاء متأخرًا مقارنةً بالسنوات الماضية. وستساعد دورة الحياة الطويلة لسلسلة (آيفون 11)، و(آيفون إس إي) الجديد الناجح شركة آبل على سد الفجوة حتى طرح (آيفون 12) في الأسواق.

وحسب التقرير، فقد أظهرت شركة شاومي الصينية زيادة كبيرة في حصتها السوقية، لا سيما في الأسواق التي اعتادت فيها هواوي على الحضور القوي، مثل: وسط وشرق أوروبا.

وقال محلل الأبحاث (مينسو كانج): “تؤثر السياسات الجيوسياسية والشؤون السياسية بين الدول على سوق الهواتف الذكية بعدة طرق. وسيكون هناك نشاط تسويقي مكثف لاغتنام الفرص في هذه المناطق والقطاعات”. وأضاف: “نتيجة لذلك، سيكون تركيز كبار اللاعبين في سوق الهواتف الذكية أقوى بكثير. ونحن نرى لاعبين، مثل: سامسونج، وآبل، وشاومي، وأوبو يستفيدون أكثر من غيرهم”.





