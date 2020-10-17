جوجل تغلق تطبيق Trusted Contacts

أعلنت شركة جوجل عن إغلاق تطبيق جهات الاتصال الموثوقة (Trusted Contacts) بعد أربع سنوات على إطلاقه لصالح الوظائف الموازية في خرائط جوجل.

وجرى الإعلان عن التطبيق لأول مرة في نهاية عام 2016 كتطبيق لمشاركة موقعك بسرعة وأمان مع الأصدقاء المقربين أو أفراد العائلة حتى يتمكنوا من مراقبتك عن بُعد، أو العثور على موقعك في حالة الطوارئ.

وركز تطبيق جهات الاتصال الموثوقة (Trusted Contacts) – الذي لا يحتوي على أي عناصر اجتماعية – على ميزة مشاركة الموقع.

وكان التطبيق متوفر عبر نظامي أندرويد وآي أو إس، وهناك قائمة بسيطة بالأنشطة الحديثة للأشخاص الموثوق بهم وحالة بطارية الجهاز.

وجاء في وصف التطبيق عن الإعلان عنه لأول مرة “يمكنك مشاركة موقعك مع الآخرين إذا كنت تشعر بعدم الأمان أو تريد من شخص ما أن ينتبه لك، ويمكن للآخرين في الوقت نفسه طلب موقعك في حالة الطوارئ.

وكان الاختلاف الرئيسي مع تطبيق جهات الاتصال الموثوقة (Trusted Contacts) هو عدم إمكانية إلغاء الاشتراك، بحيث إذا طلب شخص ما موقعك ولم ترد، فستتم مشاركة موقعك تلقائيًا.

وأضاف التطبيق لاحقًا مهلات خاصة وميزة مشاركة الموقع الدائمة، كما تضمن درجة من التكامل مع خدمة جهات اتصال جوجل الأوسع نطاقًا، ويمكن إدارته عبر الإنترنت.

وأبلغت شركة جوجل المستخدمين الحاليين أن تطبيق جهات الاتصال الموثوقة لن يتم دعمه بعد الأول من شهر ديسمبر 2020.

ونضم التطبيق إلى قائمة طويلة من الخدمات التي انتهت في وقت مبكر جدًا، ولم يعد التطبيق متاحًا عبر متجر جوجل أو متجر آبل، ويشير موقع الويب الخاص به إلى أن الدعم سينتهي تمامًا اعتبارًا من الأول من شهر ديسمبر.

وإذا كان التطبيق مثبتًا ضمن جهازك، فيمكنك الاستمرار في استخدامه حتى ذلك الحين، ويمكنك تجريب مشاركة الموقع في خرائط جوجل لمشاركة موقعك مع الآخرين.

وتوصي الشركة استبدال تطبيق جهات الاتصال الموثوقة بعد إغلاقه بميزة مشاركة الموقع في خرائط جوجل.

ولم يحصل تطبيق جهات الاتصال الموثوقة على تحديثات منذ بعض الوقت، بينما حصلت خرائط جوجل على العديد من الميزات، مثل فحص الأمان ومشاركة الطوارئ عبر أجهزة بكسل.





