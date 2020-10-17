تلفاز سامسونج يعمل كميكروفون لمساعد جوجل

أعلنت شركتا جوجل وسامسونج أن مساعد جوجل الذكي (Google Assistant) متاح الآن عبر أحدث أجهزة تلفاز سامسونج الذكية في الولايات المتحدة.

وسيكون مساعد الذكاء الاصطناعي متاحًا في طرز التلفاز الذكي من سامسونج لعام 2020، ومن ضمنها طرز (8K QLED) و (4K QLED) و (Crystal UHD) ومجموعات (Frame) و (Serif) و (Sero) و (Terrace).

وسيكون التحديث متاحًا في الولايات المتحدة أولاً، وسيتم طرحه في المزيد من البلدان قريبًا.

ونظرًا لاكتشاف المزيد من الأشخاص فائدة المنزل الذكي، فإن جوجل تواصل العمل مع الشركاء لتقديم أفضل تجربة من المساعد إلى أجهزتك المفضلة.

ويؤدي الضغط على ميكروفون جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفاز إلى تنشيط المساعد، وسيتمكن المستخدمون من تبديل القنوات وفتح التطبيقات وضبط مستوى صوت التلفاز باستخدام الأوامر الصوتية.

وتحتوي أجهزة التلفاز على إعدادات للأوامر الصوتية المتاحة التي يمكن التحكم فيها باستخدام الميكروفون الموجود في جهاز التحكم عن بُعد، لكن يتعين عليك إخبارها أنك تريد استخدام مساعد جوجل بدلاً من مساعد بيكسبي (Bixby) الافتراضي من سامسونج.

ويمكنك أيضًا التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية الأخرى التي قمت بتوصيلها بمساعد جوجل.

وبعد تثبيت التحديث الهوائية، يمكن للمستخدمين تمكين المساعد عبر تلفاز سامسونج من خلال الانتقال إلى الإعدادات ومن ثم عام ومن ثم الصوت ومن ثم مساعد الصوت.

وكانت هناك تلميحات إلى أن سامسونج كانت تفكر في المزيد من استخدامات مساعد جوجل، مع وجود تقارير خلال الصيف تفيد بأن جوجل وسامسونج كانتا تتفاوضان على ميزة المساعد بشكل أكثر بروزًا على أجهزة سامسونج.

ومن غير الواضح ما يعنيه هذا بالنسبة إلى مساعد بيكسبي (Bixby)، الذي قدمته سامسونج في عام 2017، ويقال: إن الشركة الكورية الجنوبية بدأت بالتخلص التدريجي من بعض ميزات الواقع المعزز لبيكسبي.

وأعلنت جوجل أيضًا أن ساعة (Lenovo Smart Clock Essential)، التي تدعم مساعدها الصوتي، أصبحت متاحة الآن.

وتأتي الساعة خلفًا لساعة (Lenovo Smart Clock) الشهيرة جدًا، بحيث إن الإصدار الحالي يناسب أي مكان في منزلك تقريبًا، وذلك بفضل حجمها الصغير.

وزودت الشركة الساعة بشاشة (LED) بقياس 4 إنشات تمنحك ما تحتاج إلى معرفته، مثل الوقت واليوم من الأسبوع والطقس.

ويمكن للساعة التي يبلغ سعرها 49.99 دولار – وهي أرخص قليلاً من الساعات الأخرى التي تعمل بمساعد صوتي – بث قوائم التشغيل والبودكاست وإضافة عناصر إلى قوائم التسوق وإجراء المكالمات والتحكم في الأجهزة الذكية الأخرى المتوافقة.





