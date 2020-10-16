iPhone 12.. ما الذي تحصل عليه في الصندوق؟ وما الذي تحتاج إلى شرائه؟

كانت إحدى أكبر شائعات قبل الإطلاق سلسلة هواتف iPhone 12 هي أن شركة آبل ستقوم بشحن هاتفها الجديد بدون سماعات أو شاحن، واتضح أن هذه الشائعات صحيحة عند إطلاق سلسلة الهواتف الجديدة.

اختارت شركة آبل إسقاط بعض الأشياء المختلفة من الصندوق الذي يأتي به هاتف iPhone 12 ولكن ليس كل شيء، لذلك ستظل تجد القليل من الأشياء مع الهاتف.

السبب المزعوم لإغفال الشاحن والسماعات في صندوق iPhone 12 هو تقليل النفايات الإلكترونية، وهو أمر منطقي، حيث يختار معظم الناس شراء السماعات الأصلية بدلاً من استخدام سماعات أذن رخيصة، على سبيل المثال: إذا كنت تستخدم EarPods، يمكنك ببساطة الاستمرار في استخدام زوجك القديم (ما لم يكن هذا هو أول هاتف آيفون لك).

ولكن إذا لم تكن تتابع أخبار التكنولوجيا، فقد يكون من الصعب معرفة ما يأتي في الصندوق، لهذا السبب سنطلعك على ما يأتي في صندوق الهاتف الجديد وما الذي تحتاج إلى شرائه.

ما الذي يأتي في صندوق iPhone 12 الجديد؟

تأتي الأشياء التالية في صندوق iPhone 12 الخاص بك، ومن الواضح أننا لا نحسب التوثيق وأداة إزالة بطاقة (SIM) هنا. حيث سيحوي صندوق الهاتف على الهاتف الجديد وكابل (Lighting to USB-C)، ولكن تجدر الإشارة إلى أن USB-C ليس منفذ USB النموذجي الذي قد يكون لديك على جهاز الحاسب الخاص بك أو الذي تجده في بعض منافذ الحائط في المطارات والمقاهي أو أماكن مماثلة.

تحتوي بعض أجهزة الحاسب المحمولة وأجهزة الحاسب الحديثة على منافذ USB-C (بما في ذلك أجهزة MacBooks)، ولكن لشحن هاتفك من الحائط، يجب عليك الحصول على شاحن حائط بمنفذ USB-C.

ما الذي تحتاج لشرائه؟

لا تأتي الأشياء التالية في صندوق iPhone 12 ولكن من المحتمل أن ينتهي بك الأمر بشرائها لتحسين تجربة آيفون على أي حال:

مقبس الحائط:

لا يأتي صندوق iPhone 12 بمقبس حائط، وتحتاج إلى واحد لتوصيل هاتفك بالتيار الكهربائي، ومن المحتمل جدًا أن يكون لديك بالفعل مقبس حائط، لذا لن تحتاج إلى واحد جديد، لكن يجب عليك التحقق أولاً.

تحتوي معظم شواحن الحائط التي تأتي مع أدوات على منافذ USB-A – وهذا هو المدخل الكبير المستطيل – لكن كابل iPhone 12 يتم توصيله بمنفذ USB-C – وهذا مدخل أصغر مع حواف مستديرة.

إذا كنت بحاجة إلى شراء أحد هذه الملحقات، فإن موقع آبل يبيعها، لكنها باهظة الثمن، لذلك قد يكون من المفيد البحث عن شاحن حائط USB-C في أمازون بدلاً من ذلك.

السماعات:

لا يأتي الهاتف الجديد مع سماعات رأس سلكية داخل العلبة، وإذا كنت قد حصلت عليها من جهازك القديم الذي تم توصيله بـ (Lightning) فيمكنك استخدامها، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فربما حان الوقت الآن للترقية إلى سماعات الرأس اللاسلكية.





