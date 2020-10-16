Infinix تعلن عن هاتفي Note 8 و Note 8i

أعلنت شركة (إنفينكس) Infinix الصينية عن هاتفيها الجديدين (نوت 8) Note 8، و(نوت 8آي) Note 8i اللذين يحتويان كلاهما معالج (ميدياتك هيلو جي80) MediaTek Helio G80.

ويقدم Infinix Note 8 شاشة من نوع LCD بقياس 6.95 بوصات وبدقة 1640×720 بكسلًا مع ثقبين للكاميرتين الأماميتين اللتين تأتيان بدقة 16 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 2 ميجابكسل للأخرى المخصصة لتصوير العمق.

ويحتوي الهاتف – الذي يعمل بواجهة المستخدم XOS 7.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد من شركة جوجل – معالج MediaTek Helio G80 الثماني النوى، والذي يعمل بتردد 2.0 جيجاهرتز، ويأتي مع معالج الرسومات Mali-G52.

ويقدم Infinix Not 8 ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وهي قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية.

وعلى ظهر الهاتف، هناك أربع كاميرات؛ دقة الرئيسية منها 64 ميجابكسل، في حين تأتي الكاميرات الثانية، والثالثة، والرابعة بدقة واحدة هي 2 ميجابكسل، وهي مخصصة لتصوير الأجسام القريبة، والعمق.

ويحتوي Infinix Note 8 – الذي يأتي بسماكة 9 ملم – بطارية بسعة 5,200 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع 18 واطًا. أما حساس البصمة، فهو يأتي في زر جانبي.

أما هاتف Infinix Note 8i، فهو يقدم شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.78 بوصات وبدقة 1640×720 بكسلًا. وفيما يتعلق بالمواصفات الأخرى، فهو يقدم مواصفات شبيهة بمواصفات هاتف Infinix Note 8، خاصةً فيما يتعلق بنظام التشغيل، والمعالج، وحجم ذاكرة الوصول العشوائي (رام)، وسعة ذاكرة التخزين الداخلية، وسعة البطارية.

ويختلف الهاتف في أن الكاميرا الخلفية الرئيسية تأتي بدقة 48 ميجابكسل بدلًا من 64 ميجابكسل، ثم إن الكاميرا الأمامية واحدة، وليست مزدوجة، وهي تأتي بدقة 8 ميجابكسل بدلًا من 16 ميجابكسل.

ولم تعلن شركة Infinix عن سعر الهاتفين، ولكن يُتوقع أن يُباع هاتف Infinix Note 8 بسعر 200 دولار أمريكي.

يُشار إلى أن الشركة الصينية كانت قد أعلنت منتصف شهر آب/ أغسطس الماضي عن هاتفها الذكي (سمارت 5) Smart 5 الذي ينتمي إلى الفئة المنخفضة، ويعمل بالنسخة المخففة من نظام التشغيل أندرويد.





