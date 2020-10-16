هواوي تعلن رسميًا عن هاتفها الأحدث nova 7 SE 5G Youth

أطلقت شركة هواوي هاتفًا جديدًا ينضم إلى سلسلة (نوفا 7) nova 7، وهو (نوفا 7 إس إي 5جي يوث) nova 7 SE 5G Youth الذي يقدم مواصفات متوسطة.

وكانت شركة هواوي قد أعلنت عن هواتف (نوفا 7) الجديدة في 24 نيسان/ أبريل الماضي، وذلك بعد مدة من التسريبات والتوقعات. وشملت السلسلة ثلاثة هواتف، هي: (نوفا 7 برو) nova 7 Pro، و(نوفا 7) nova 7، و(نوفا 7 إس إي) nova 7 SE.

ويقدم nova 7 SE 5G Youth – الذي يأتي بسماكة 8.58 ملم، ويزن 189 جرامًا – شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.5 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسلًا، وهي تحتوي ثقبًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

وعلى ظهر الهاتف، هناك أربع كاميرات؛ دقة الرئيسية منها 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، ودقة الثانية 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض، ودقة الثالثة المخصصة لتصوير الأجسام 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، ودقة الرابعة المخصصة لتصوير العمق 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.

ويحتوي هاتف هواوي معالجًا ثماني النوى من نوع Dimensity 800U الذي يعمل بتردد 2.4 جيجاهرتز، ويأتي مع معالج الرسومات Mali-G57. كما يحتوي الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، ولكنها لا تدعم التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية.

ويعمل الهاتف الجديد من هواوي – الذي يتوفر بأربعة ألوان، هي: الفضي، والأخضر، والأسود، والأرجواني – بواجهة المستخدم EMUI 10.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10 من شركة جوجل.

ويأتي nova 7 SE 5G Youth مع حساس لبصمات الأصابع في زر جانبي، وهو يدعم شبكات الجيل الخامس 5G بفضل معالج Dimensity 800U. وهو يحتوي أيضًا بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 40 واط عن طريق منفذ من نوع (يو إس بي-سي) USB-C.

ويتوفر الهاتف الجديد من شركة هواوي في الصين بسعر يعادل 340 دولارًا أمريكيًا.





