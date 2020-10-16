هل تنجح جوجل في جعل يوتيوب منصة رئيسية للتجارة الإلكترونية؟

يقال إن شركة جوجل تخطط لتحويل منصة يوتيوب إلى نظام أساسي للتجارة الإلكترونية من خلال السماح للمشاهدين بشراء العناصر التي يرونها معروضة في (unboxing) ومقاطع فيديو أخرى من منشئي المحتوى المفضلين لديهم مباشرة على المنصة.

كما ذكر موقع (Blomberg)، بدأت منصة يوتيوب – أكبر منصة لاستضافة مقاطع الفيديو في العالم – في مطالبة المبدعين باستخدام برنامج يوتيوب لوضع علامة على المنتجات المعروضة في مقاطع الفيديو الخاصة بهم وتتبعها. حيث سيتم بعد ذلك ربط هذه البيانات بأدوات التحليلات والتسوق من جوجل في محاولة لتسهيل شراء المستهلكين للعناصر التي بحثوا عنها على المنصة.

يتمثل الهدف النهائي من دفع التجارة الإلكترونية من جوجل على يوتيوب هو تحويل مقاطع فيديو المنصة التي تبلغ أكثر من 5 مليارات إلى كتالوج يمكن للمستخدمين التصفح والشراء منه مباشرةً، وذلك وفقًا لأشخاص مطلعين على الموقف. وفي الوقت نفسه، يختبر عملاق البحث حاليًا تكاملًا جديدًا مع (Shopify) والذي سيسهل على المبدعين بيع العناصر عبر منصة يوتيوب.

تواصل (Blomberg) مع المتحدث باسم يوتيوب الذي أكد أن شركة جوجل تختبر حاليًا هذه المزايا الجديدة مع عدد محدود من القنوات على الموقع، وبموجب الخطة الموضوعة، سيتمتع المبدعون بالتحكم الكامل في المنتجات التي يتم عرضها على مقاطع الفيديو الخاصة بهم ولكن في هذه المرحلة لا يزال المشروع بمثابة تجربة.

من خلال إضافة مزايا التجارة الإلكترونية مباشرة إلى يوتيوب تُتاح لشركة جوجل فرصة مواجهة أكبر عمالقة التجارة الإلكترونية في العالم بما في ذلك أمازون في الولايات المتحدة وكذلك (Alibaba) الصينية. ولا يزال من غير الواضح كيف ستحقق الشركة إيرادات من المبيعات التي تتم من خلال منصة استضافة الفيديو الخاصة بها، لكن الخدمة بدأت في الفترة الماضية بتقديم اشتراكات للمبدعين مع اقتطاع 30 في المئة كأجور.

خلال مكالمة حديثة حول الأرباح، اقترح الرئيس التنفيذي لشركة جوجل (Sundar Pichai) أن مقاطع الفيديو الخاصة بإخراج المنتج على يوتيوب يمكن أن تكون فرصة تسوق مثالية للمشاهدين. وهناك أيضًا العديد من البرامج التعليمية حول الماكياج والطبخ على المنصة، حيث يعرض منشئو المحتوى أحدث المنتجات التجارية.

إن تحويل يوتيوب إلى موقع للتجارة الإلكترونية ليس فكرة جديدة، فقد بدأت المنصة في اختبار تكامل (Shopify) الذي سمح للمبدعين بإدراج ما يصل إلى 12 عنصرًا للبيع أسفل مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

من المحتمل أن نسمع المزيد بمجرد أن تكشف جوجل عن جميع التفاصيل، لكن القدرة على شراء العناصر مباشرة من خلال منصة يوتيوب يمكن أن تجلب بالتأكيد دفعة مطلوبة بشدة إلى (Google Shopping).





