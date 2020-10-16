أعلنت شركة آبل يوم الثلاثاء الماضي عن سلسلة هواتف iPhone 12 الجديدة، التي شملت هذا العام على غير العادة 4 هواتف جديدة بأحجام مختلفة، وهي: iPhone 12، و iPhone 12 Mini، و iPhone 12 Pro، و iPhone 12 Pro Max.

تشهد جميع هواتف iPhone 12 الكثير من التحسينات، حيث تعمل جميعها بأحدث معالج من آبل A14، وتشترك جميعها في نوع الشاشة، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G، ودعم ميزة (MagSafe) لشحن الهواتف بشواحن لاسلكية مدعومة، ولصق مجموعة من الملحقات مغناطيسيًا على خلفية الهاتف، بالإضافة إلى أن جميع الهواتف لن تأتي مع الشاحن وسماعة الأذن، من أجل الحفاظ على البيئة وفقًا لما قالته آبل.

ولكن بالطبع هناك بعض الاختلافات بين جميع طرز هواتف (iPhone 12) الجديدة، فكما يبدو احتفظت آبل بأهم التحسينات لأكبر هواتف السلسلة، وهو هاتف (iPhone 12 Pro Max) الذي يأتي بشاشة مقاس 6.7 بوصات، وبعض التحسينات في الكاميرا التي تميزه عن أي هاتف آيفون آخر.

إليك مقارنة شاملة بين هاتفي iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max:

يشترك هاتفا iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max في العديد من المواصفات والميزات، وأبرزها التصميم، حيث يأتي الهاتفان بتصميم متطور – يشبه تصميم هاتف آيفون 5 وجهاز آيباد برو 2020 – من مواد عالية الجودة، حيث يأتي الهاتفان بحافات مسطحة مع إطار مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مع ظهر من الزجاج غير اللامع.

كما استخدمت آبل طبقة حماية جديدة تُسمى (Ceramic Shield) لتحسين المتانة بشكل أكبر، حيث توفر مقاومة أفضل ضد السقوط بمقدار 4 مرات مقارنة مع الجيل السابق من هواتف آيفون.

وقد حافظت آبل على تصميم الجهة الأمامية نفسه الموجود في هواتف آيفون 11 للعام الماضي، حيث تجد في أعلى الشاشة نتوءً يضم الكاميرا الأمامية وتقنية التعرف على الوجه وسماعة المكالمات.

يعمل هاتفا iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max أيضًا بالمعالج نفسه وهو (Apple A14 Bionic) سداسي النوى الذي يوفر أداءَ أفضل بنسبة 50% عن الهواتف المنافسة وأول معالج يُصنع بتقنية 5 نانومتر.

ويدعمان ميزة مقاومة الماء وفقًا لمعيار IP68، وميزة الشحن السلكي السريع بقدرة 20 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا عبر شاحن MagSafe. ويتوفران أيضًا بخيارات الألوان نفسها، وهي: الفضي، والذهبي، والأزرق، والجرافيتي.

أولًا؛ هاتف iPhone 12 Pro:

يأتي هاتف (iPhone 12 Pro) بشاشة من نوع OLED تطلق عليها آبل اسم (Super Retina XDR) بمقاس 6.1 بوصات، بدقة 1170 × 2532 بكسلًا، وبكثافة 460 بكسلًا في البوصة الواحدة. وتدعم تقنية HDR وتقنية True Tone لضبط السطوع تلقائيًا وفقا للإضاءة المحيطة.

يضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1.6، ذات نطاق رؤية عريض، والثانية: بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، ذات نطاق رؤية عريض جدًا بزاوية 120 درجة، والثالثة: عدسة تليفوتوغرافية بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0. تدعم التقريب البصري حتى 4x، والتقريب الرقمي حتى (10 مرات) 10x فقط، بالإضافة إلى مستشعر (TOF 3D LiDAR) لاستشعار العمق، و تحسين التصوير في الوضع الليلي، وزيادة سرعة التركيز التلقائي في الإضاءة المنخفضة، وتعزيز تجارب الواقع المعزز.

يتميز iPhone 12 Pro بأنه يدعم تصوير فيديو HDR مع تقنية Dolby Vision حتى 60 إطارًا في الثانية، ودعم تقنية (ProRAW) الجديدة كليًا التي توفر خيارات أوسع لتحرير الصور من خلال التحكم الكامل في الألوان والتفاصيل والنطاق الديناميكي.

كما أصبحت ميزة (Deep Fusion) الآن أفضل وأسرع لمعالجة الصور بدقة وإبراز الكثير من التفاصيل في كل صورة تلتقطها، بالإضافة إلى دعم ميزة (Smart HDR) الجديدة التي تتيح لك الحصول على صور واقعية أكثر. وقد قامت آبل بتحسين الأداء في الوضع الليلي الذي يمكن استخدامه الآن في العدسة الفائقة الاتساع، والكاميرا الأمامية أيضًا.

كما يضم الهاتف كاميرا أمامية أحادية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2، وإلى جانبها يوجد مستشعر (Smart HDR 3) لاستشعار العمق، ودعم تقنية التعرف على الوجه Face ID.

بالنسبة للبطارية لم تعلن آبل عن سعتها، واكتفت بقولها: “إنها تستمر في تشغيل الفيديو حتى 17 ساعة بشحنة واحدة”. وتدعم الشحن السلكي السريع عبر محول بقدرة 20 واطًا أو أعلى (يُباع بشكل منفصل)، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا عبر شاحن MagSafe.

يتوفر الهاتف بثلاث خيارات من سعة التخزين الداخلية، هي: 128، أو 256 أو 512 جيجابايت، ولم تعلن آبل عن سعة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). ويبدأ هاتف iPhone 12 بسعر 999 دولارًا، وسيبدأ الحجز السابق له غدا 16 أكتوبر الحالي، وسيبدأ شحنه اعتبارًا من يوم 23 أكتوبر الحالي.

ثانيًا؛ هاتف iPhone 12 Pro Max:

يشترك هاتف (iPhone 12 Pro Max) مع هاتف (iPhone 12 Pro) في نوع الشاشة، ولكنه يأتي بأكبر شاشة على الإطلاق في هواتف آيفون الجديدة، وأعلى دقة تضم ما يقرب من 3.5 ملايين بكسل لتجربة مشاهدة رائعة وأكثر واقعية، حيث تأتي الشاشة بمقاس 6.7 بوصات، بدقة 1284 × 2778 بكسلًا، وبكثافة 458 بكسلًا في البوصة الواحدة.

ويضم هاتف (iPhone 12 Pro Max) الكاميرا الخلفية، والأمامية نفسها الموجودة في هاتف (iPhone 12 Pro)، ولكن هناك بعض الاختلافات في تجربة الكاميرا، حيث تتميز العدسة العريضة بفتحة f/ 1.6 الجديدة بمستشعر أكبر بنسبة 47% مع 1.7 ميكرومتر بكسل، وهو ما تقول عنه آبل: “إنه يوفر صورًا أفضل بنسبة 87% في ظروف الإضاءة المنخفضة”.

كما تدعم العدسة الواسعة للغاية والعدسة (التليفوتوغرافية) Telephoto التي تأتي بفتحة عدسة f/2.2 – مقارنة مع فتحة عدسة f/2.0 في آيفون 12 برو- التقريب البصري حتى 5X، والتقريب الرقمي حتى 12x، بالإضافة إلى دعم ميزة التثبيت البصري حيث تعمل ميزة OIS الجديدة بنظام جديد للتثبيت البصري على مستوى المستشعر نفسه بدلاً من العدسة بحيث تحصل على لقطات أكثر ثباتًا.

ويتوفر أيضًا بخيارات سعة التخزين الداخلية نفسها، ولكنه يختلف في سعة البطارية حيث تقول آبل: إنها تستمر في تشغيل الفيديو حتى 20 ساعة”. ولكنها تدعم الشحن السلكي السريع، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا أيضًا.

ويتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 1099 دولارًا، وسيبدأ الحجز السابق له اعتبارًا من 3 نوفمبر المقبل، وسيبدأ شحنه اعتبارًا من 13 نوفمبر المقبل.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max:

المواصفات iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max المعالج Apple A14 Bionic سداسي النوى والمُصنع بتقنية 5 نانومتر. Apple A14 Bionic سداسي النوى والمُصنع بتقنية 5 نانومتر. الشاشة 6.1 بوصات، من نوع (Super Retina XDR OLED)، بدقة 1170 × 2532 بكسلًا، وبكثافة 460 بكسلًا في البوصة الواحدة. 6.7 بوصات، من نوع (Super Retina XDR OLED). بدقة 1284 × 2778 بكسلًا، وبكثافة 458 بكسلًا في البوصة الواحدة. نسبة حجم الشاشة إلى الجسم %86. %87.4. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 أو 512 جيجابايت. 128 أو 256 أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAm لم تعلن عنها آبل.

لم تعلن عنها آبل. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1.6، ذات نطاق رؤية عريض، والثانية: بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، ذات نطاق رؤية عريض جدًا بزاوية 120 درجة، والثالثة: عدسة تليفوتوغرافية بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0. تدعم التقريب البصري حتى 4x، والتقريب الرقمي حتى (10 مرات) 10x فقط. بالإضافة إلى مستشعر (TOF 3D LiDAR) لاستشعار العمق، و تحسين التصوير في الوضع الليلي، وزيادة سرعة التركيز التلقائي في الإضاءة المنخفضة، وتعزيز تجارب الواقع المعزز.

ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1.6، ذات نطاق رؤية عريض، والثانية: بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، ذات نطاق رؤية عريض جدًا بزاوية 120 درجة، والثالثة: عدسة تليفوتوغرافية بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2. تدعم التقريب البصري حتى 5x، والتقريب الرقمي حتى (12 مرة) 12x فقط. بالإضافة إلى مستشعر (TOF 3D LiDAR) لاستشعار العمق، و تحسين التصوير في الوضع الليلي، وزيادة سرعة التركيز التلقائي في الإضاءة المنخفضة، وتعزيز تجارب الواقع المعزز.

تصوير الفيديو بدقة HDR مع تقنية Dolby Vision بمعدل 60 إطارًا في الثانية، أو 4K بمعدل 30/60/24 إطارًا في الثانية، أو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30/60/120/240 إطارًا في الثانية، أو بدقة 720 بكسلًا بمعدل 30 إطاراً في الثانية. بدقة HDR مع تقنية Dolby Vision بمعدل 60 إطارًا في الثانية، أو 4K بمعدل 30/60/24 إطارًا في الثانية، أو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30/60/120/240 إطارًا في الثانية، أو بدقة 720 بكسلًا بمعدل 30 إطاراً في الثانية. الكاميرا الأمامية أحادية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2، وإلى جانبها يوجد مستشعر Smart HDR 3 للعمق، ودعم تقنية التعرف على الوجه Face ID. أحادية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2، وإلى جانبها يوجد مستشعر Smart HDR 3 للعمق، ودعم تقنية التعرف على الوجه Face I. ميزات التأمين البيومترية التعرف على الوجه Face ID. التعرف على الوجه Face ID. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G. شبكات الجيل الرابع 4G فقط. وواي فاي: Wi-Fi 6. وبلوتوث 5.0. و NFC. وشريحة (Ultra Wideband) التي تُعرف اختصارًا باسم (U1). شبكات الجيل الخامس 5G. شبكات الجيل الرابع 4G فقط. وواي فاي: Wi-Fi 6. وبلوتوث 5.0. و NFC. وشريحة (Ultra Wideband) التي تُعرف اختصارًا باسم (U1). مقاومة المياه يدعم وفقًا لمعيار IP68. يدعم وفقًا لمعيار IP68. منفذ السماعات 3.5 مم لا يدعم. لا يدعم. نظام التشغيل iOS 14. iOS 14. البطارية بطارية ليثيوم أيون مدمجة، لم تعلن آبل عن سعتها، ولكنها تقول: “إنها تستمر في تشغيل الفيديو حتى 17 ساعة بشحنة واحدة”. تدعم الشحن السلكي السريع، حيث يمكنك شحنها حتى 50% في حوالي 30 دقيقة مع محول بقدرة 20 واطًا أو أعلى (يُباع بشكل منفصل). وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا عبر شاحن MagSafe. بطارية ليثيوم أيون مدمجة، لم تعلن آبل عن سعتها، ولكنها تقول: “إنها تستمر في تشغيل الفيديو حتى 20 ساعة بشحنة واحدة”. تدعم الشحن السلكي السريع، حيث يمكنك شحنها حتى 50% في حوالي 30 دقيقة مع محول بقدرة 20 واطًا أو أعلى (يُباع بشكل منفصل). وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا عبر شاحن MagSafe. الألوان الأزرق، والذهبي، والفضي، والجرافيتي. الأزرق، والذهبي، والفضي، والجرافيتي. الوزن 189 جرامًا. 228 جرامًا. الأبعاد 146.7 × 71.5 × 7.4 مم. 160.8 × 78.1 × 7.4 مم. السعر يبدأ من 999 دولارًا. يبدأ من 1099 دولارًا. الحجز سابقًا بدءًا من يوم 16 أكتوبر الحالي. بدءً من يوم 6 نوفمبر القادم. تاريخ التوافر بدءًا من يوم 23 أكتوبر الحالي. بدءًا من يوم 13 نوفمبر القادم.

إذا كنت تبحث عن الاختلافات بين جميع طرز iPhone 12 الجديدة، فيمكنك الاطلاع أيضًا على مقال: “مقارنة شاملة بين هاتفي iPhone 12 و iPhone 12 Mini“.





